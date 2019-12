StorieTouraine, 18/12/19 – L’affaire des O’Tacos de Tours aux prud’hommes ; Manifestation nocturne de policiers à Tours ; Un cygne sauvé sur l’autoroute A10…

Et Tours 6e du classement des villes les plus attractives de France.

Chaque jour, la StorieTouraine fait le point sur l’actualité tourangelle. Et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

------------

Appel à témoins...

La police de Tours a signalé la disparition de Patrick Becavin, 68 ans, parti de chez lui à vélo ce mardi 17 vers Joué et qui n'avait pas donné signe de vie depuis. Il a finalement été retrouvé.

L’affaire O’Tacos devant les prud’hommes…

Les 3 fast food O’Tacos de Tours Centre et Tours Nord ont rouvert progressivement depuis début novembre, après 4 mois de fermeture. On se souvient que cet été ils avaient brutalement cessé de servir leur clientèle, car les gérants – qui exploitaient également une enseigne à Perpignan – se sont retrouvés au cœur d’une enquête judiciaire pour travail dissimulé : pas moins de 25 victimes originaires du Bengladesh ont été identifiées. Elles ont quitté Tours mais leur avocate en représente 13 aux prud’hommes ce mercredi lors d’une audience pour contester leur licenciement et réclamer une somme de 50 000€ au titre du préjudice pour chacune d’elles. Les travailleurs vivaient par ailleurs dans des logements insalubres.

Rappelons également qu’en plus du dossier ouvert aux prud’hommes, une instruction pénale est toujours en cours.

Incendie à Chenonceaux…

Ce mercredi matin, un feu s’est déclaré dans une maison de Chenonceaux (environ 100m²), Rue des Amandiers. Les pompiers sont intervenus : l’habitation était totalement embrasée mais personne à l’intérieur. Une enquête devra déterminer l’origine du sinistre.

Les suites d’un accident…

On apprenait mardi qu’un drame s’était produit dans la brasserie O Palais Place Jean Jaurès à Tours : l’apprenti de 16 ans écrasé par un monte-charge est décédé. Une enquête a été ouverte et une autopsie programmée ce mercredi.

2 ans de prison dont 10 mois ferme…

Peine infligée ce mardi à Tours pour un homme de 48 ans résidant dans le Chinonais. Ce week-end il était accusé d’avoir agressé sa femme et ses beaux-parents après un repas, alors qu’il était ivre. Deux victimes ont été transportées à l’hôpital. Plusieurs armes blanches ont été découvertes à son domicile.

Affaire de vols en série…

3 Géorgiens de 37 et 38 ans sont convoqués ce mercredi au tribunal de Tours, accusés de vols et d’escroqueries au cours de l’année 2018 en Indre-et-Loire (mais pas que). Leur butin : vêtements, essence, cartes bancaires, obtenus grâce à une ruse (ils crevaient le pneu de leur victime et commettaient leurs délits pendant qu’elle changeait sa roue). Il y aurait près de 80 faits recensés. Le procès va durer 2 jours.

Manifestation nocturne…

Des policiers tourangeaux qui travaillent la nuit ont manifesté devant la préfecture d’Indre-et-Loire la nuit dernière à 0h39, pendant une minute. Ils réclament une allocation fixe pour leurs mission nocturnes, 1 mois de bonification en vue de la retraite pour 12 mois de service de nuit, des effectifs en plus (14 postes en moins depuis 4 ans), plus de moyens et de matériel ou encore le paiement des heures supplémentaires.

L'action est soutenue par le syndicat Unité SGP Police FO qui nous indique qu'un nouveau rassemblement est programmé dans la nuit de mercredi à jeudi, au même endroit, notamment pour dénoncer le report d'une réunion avec la direction nationale de la police. Elle devait avoir lieu ce 18 décembre et a été décalée au 10 janvier. Des manifestations similaires ont eu lieu un peu partout en France. Par ailleur,s depuis plusieurs semaines déjà, les agents de nuit du commissariat de Tours sont appelés à intervenir uniquement en cas d'urgence et non plus de leur propre initiative.

Tours, métropole attractive…

L’agglo est 6e du classement des 18 grandes métropoles françaises réalisé par un portail de recherche d’emploi sur Internet. Elle devant Strasbourg et Rennes pour la qualité de ses infrastructures, et termine 2e sur le critère de la qualité de vie.30% des Tourangeaux considèrent que l’image de leur ville s’est améliorée depuis un an.

Un cygne sauvé…

L’A10 a été temporairement coupée mercredi matin au niveau des Atlantes à Tours, en direction de Paris. Le temps pour les gendarmes d’extraire un cygne à la patte cassée qui se trimballait sur l’autoroute. Il a été conduit chez un vétérinaire.