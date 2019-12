Grève Fil Bleu : l’info trafic pour jeudi 19 et vendredi 20 décembre

Le mouvement se poursuit.

13e jour consécutif de grève chez Fil Bleu ce jeudi 19 décembre et 14e jour vendredi. Un mouvement initié par la CGT, FO, la CFDT ou la CFE-CGC afin de réclamer de meilleures conditions de travail. En semaine le trafic est perturbé aux heures de pointe, et le week-end toute la journée. Des préavis de 24h ont également été déposés pour les 24, 25 et 31 décembre. Mais aussi pour le 1er janvier, dernier jour théorique du préavis.

La direction du réseau bus-tram a communiqué ses prévisions de trafic, identiques aux jours précédents :

tram partira à 5h41 de Vaucanson vers Joué-lès-Tours, soit 1h plus tard que d’habitude. Pour compenser l’absence du 1 tram jocondien de la journée, un bus Plan B partira de Jean Monnet à 5h38 vers la gare de Tours. Le réseau bus sera perturbé de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h mais on ne connait pas le nombre exact de courses annulées. Prévoyez donc un temps d’attente plus long que d’habitude. L’appli Fil Bleu donne des indications en temps réel à tous les arrêts, en général assez fiables

Dans la journée le tram circulera toutes les 7 à 9 minutes. Malgré des perturbations en soirée, les tous derniers services seront assurés

Les prévisions pour samedi seront communiquées jeudi après-midi. Et vendredi pour la journée de dimanche.