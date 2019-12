[L’expo du moment] L’univers coloré et fantastique de Fabien Verschaere au CCC OD

L’artiste expose en ce moment dans la Galerie noire du CCC OD à Tours.

La galerie noire du centre d’art contemporain tourangeau accueil un artiste haut en couleurs. Avec « La Géographie du totem », Fabien Verschaere emmène le public dans un univers abondant. Cet artiste à l’écriture artistique intuitive (il ne prépare pas ses œuvres en amont, mais les créée au fil de ses émotions), propose en effet un univers foisonnant, enfantin au premier regard, fantastique quand on s’y attarde un peu plus, puisqu’il a puisé dans la mythologie et les traditions de différentes cultures asiatiques, africaines, ramenées de ses résidences, ou encore dans les contes de fées de notre enfance, ici revisités.

Il en ressort des œuvres chargées, riches et colorées qu’il faut prendre le temps d’observer pour déceler toute leur complexité. Une expo très pop qui séduira à n’en pas douter par son aspect graphique qui n’est pas sans rappeler par moments l’univers des fanzines ou encore celui des fresques de rue, l’artiste aimant peindre à même les murs, comme en témoigne sa fresque de 85 mètres de long qui accueille le visiteur dans les galeries extérieures, avant que celui-ci ne pénètre dans la galerie noire. C’est à voir jusqu’au 3 mai au CCC OD.

Quelques photos pour vous donner envie d'en découvrir plus sur place :