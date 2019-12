[#MIAM] Que vaut la pizzeria du quartier Monconseil à Tours ?

Elle a ouvert en novembre.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à la gastronomie. Et un rappel : quand on teste un restau, on ne se présente pas et on paie l’addition.

Depuis quelques semaines il y a un peu plus de vie dans le quartier Monconseil à Tours Nord. Comprendre : des commerces ouvrent : une supérette en plus de la pharmacie, de la boulangerie et du fleuriste, en attendant une maison médicale, un salon de coiffure et de beauté et même un marché au printemps. Une pizzeria s’est également installée Rue Daniel Meyer, renforçant l’offre de restauration du secteur qui s’est déjà étoffée avec l’arrivée de 231 East Burger, Waza’Wok, Au Bureau et O’Tacos à Tours Nord. Des enseignes nationales.

Pour Monconseil, l’enseigne (franchisée) c’est Basilic & Co avec le slogan « Pizza de Terroir ». La marque met en avant l’utilisation de farine 100% française, de sauce tomate bio, de fromages et charcuteries IGP ou encore de pâte à tartiner française pour ses desserts. Design moderne et ambiance très (voire trop) marketée pour cet établissement ouvert en novembre : des tables classiques ou des mange-debout. Surprise : il faut réclamer un verre en verre pour boire de l’eau ou se contenter du gobelet en carton fourni pour le repas (triste obligation faite à la restauration rapide même sur place).

Bien que recyclable, voilà un déchet que l’on pourrait très facilement éviter… C’est pareil pour le café, d’ailleurs…

On examine la carte, qui comporte des focaccias, des salades à composer soi-même et une assez longue liste de pizzas classiques ou plus audacieuses (avec du munster, de la tomme des Bauges, du Saint-Marcellin, du bœuf bio, de la mozzarella origine France… des ingrédients pas toujours communs dans des enseignes de ce type). Deux tailles : 26 ou 31cm. Globalement le prix des plats oscille entre 9 et 15€. Allons-y pour commander la pizza basque avec du fromage de brebis (le fameux Ossau-Iraty), du jambon d’Ardèche, de la ciboulette et du piment d’Espelette. Possibilité de demander un supplément salade.

Service sympa et rapide : la pizza arrive bien chaude, la pâte est plutôt légère, pas trop bourrative. On sent le piment, mais pas trop. La garniture pourrait être un peu plus généreuse pour satisfaire les bons appétits. Pour notre part, on complète avec un dessert : la maison n’a pas la prétention de les faire, hormis des foccacias sucrées à partager. Elle propose donc juste de bonnes glaces artisanales ou des tiramisus. L’ensemble peut également s’emporter.