StorieTouraine, 16/12/19 – Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle à Montbazon ; Un camion de bois perd son chargement ; La CCI Touraine déménage…

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Accident à Cormery...

Vers 17h la gendarmerie a conseillé d'éviter la D943 suite à un accident à hauteur de Cormery.

Les suites de l’éboulement de Montbazon…

Une partie du coteau de la forteresse s’est écroulé ce week-end, obligeant 4 familles à quitter leur maison. La mairie s’est chargée de leur relogement, elle a pris un arrêté de péril et demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite de cet effondrement qui pourrait être lié aux fortes pluies des dernières semaines. L’éboulement pourrait d’ailleurs se poursuivre.

Un camion perd son chargement de bois…

Le véhicule qui roulait sur la D751 (axes Tours-Chinon) a fini dans le fossé et une partie du bois qu’il transportait est tombé. En revanche pas de blessé.

Grand déménagement…

La Chambre de Commerce et d’Industrie quitte officiellement son site historique en plein centre-ville de Tours pour rejoindre des locaux aux Fontaines près de l’école de commerce ESCEM. Elle est donc fermée jusqu’à mercredi et rouvrira ensuite au 1, Rue Schiller. Pour tout savoir sur ce déménagement (par ailleurs temporaire), allez lire cet article.

Réunion publique au sujet de l’Algérie…

Le pays vient d’élire un nouveau président déjà très contesté par la rue. Cette situation politique sera abordée en longueur ce mardi 17 décembre lors d’une conférence à partir de 19h Salle de la Médaille à Saint-Pierre-des-Corps, en présence de Kamel Aissat, militant et syndicaliste algérien.

Basket…

Date inhabituelle pour une rencontre de l’UTBM : en raison de l’événement Les Princes du Ring ce week-end à Monconseil, c’est finalement ce lundi que les basketteurs tourangeaux affrontent Dax dans le cadre du championnat de Nationale 1, en espérant gagner pour rester au contact du top 3 de leur poule. Coup d’envoi à 20h.

Patinage artistique…

Le CMP Tours participait ce week-end à une compétition à Evry près de Paris. Léo JIANG poursuit sa course pour une qualification minimale en finale du criterium National. Espoir du Club en Régional « C » poussin, Romane FAIGNANT a terminé 1ère de sa catégorie. Jeanne PINCON-LACHAUD a terminé à la 1ère place sur 6 et obtenu sa deuxième médaille (niveau supérieur) de la saison.