Fil Bleu, écoles, hôpitaux, avocats… Etat des lieux en Touraine avant la grève du 17 décembre

Une manifestation partira à 10h de Liberté à Tours.

8e manifestation en 13 jours. Ce mardi 17 décembre, plusieurs syndicats tourangeaux appellent à marcher contre la réforme des retraites à points voulue par le gouvernement. Une fois de plus des écoles seront perturbées ou fermées. A Tours, la ville a mis en place un service minimum d’accueil qu’on vous détaille ici. Les avocats du barreau de Tours sont appelés à faire grève des audiences et à refuser toute assignation judiciaire pour défendre leur régime de retraite autonome, leur seconde mobilisation après une première action le 5 décembre.

A la SNCF, les prévisions de trafic sont connues, en voici un résumé (horaires complets sur les sites et applis SNCF) :

7 allers-retours Tours-Blois-Orléans, 11 entre Blois et Tours

2 A/R Tours-Paris Austerlitz, Tours-Vierzon via Bléré

3 A/R Tours-Chinon et pour l'axe qui va de Tours à Porte-de-Piles

1 A/R Tours-Loches

Rien vers Saumur, Nantes, Le Mans et Vendôme

7 TGV relieront la Touraine à Paris, il y en aura 8 dans l'autre sens

Le défilé intersyndical partira à 10h de la Place de la Liberté avec un parcours classique : Avenue de Grammont, Rue Nationale, les Tanneurs, les Halles, Bd Béranger et Jean Jaurès. 5 à 8 000 personnes avaient répondu présentes mardi 10 décembre, 10 500 à 12 000 le 5 décembre, entre 300 et 1 500 lors des 5 autres rassemblements organisés ces derniers jours. Quelle que soit l’affluence, la circulation sera perturbée, y compris celle des bus et du tram.

A propos de Fil Bleu : 11e journée consécutive de grève des équipes qui gèrent les transports en commun tourangeaux. Les syndicats réclament de meilleures conditions de travail.

Selon la direction, le trafic des bus sera perturbé de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h avec des courses annulées sur toutes les lignes, mais impossible de savoir à l’avance lesquelles. La semaine dernière, environ 50% des conducteurs avaient débrayé à ces moments-là de la journée. De 9h30 à 16h30, le trafic sera normal sur toutes les lignes. Quant au tram, il circulera toutes les 7 à 9 minutes de 7h à 19h, la première rame quittera Vaucanson à 5h41 au lieu de 4h41 un jour normal. Un bus Plan B matinal circulera entre Jean Monnet et Gare Vinci : c’est une nouveauté, il n’y en avait pas auparavant. Heure de départ : 5h38 à Joué.

Cette journée du 17 décembre correspond également à la date choisie par les professionnels de santé pour réclamer de meilleures conditions de travail, l’arrêt des fermetures de lits ou des créations de postes. Les internes en médecine du CHU de Tours seront de nouveau mobilisés ainsi que plusieurs services de l’hôpital, dont certains en grève depuis plusieurs mois comme les urgences.

De son côté le syndicat FO de l’hôpital de Chinon appelle plutôt à un rassemblement jeudi 19 de 13h à 15h, puis tous les jeudis dès le 9 janvier. Ils s’inquiètent du déficit de l’établissement qui s’accroit.