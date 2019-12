Info Tours lance le grand concours des monuments tourangeaux !

A vous d’élire celui que vous préférez.

Il y a quelques jours nous avons organisé une élection de la plus belle sculpture visible depuis les rues de Tours : ça vous a beaucoup plus avec plus de 700 votants pour la première phase de sélection et près de 1 000 votes lors des phases finales. Alors on recommence et cette fois on voit encore plus grand :

LE MATCH DES MONUMENTS TOURANGEAUX

Le principe est simple : jusqu’au début du mois de janvier, les différents monuments emblématiques de Tours vont s’affronter dans des matchs sur nos réseaux sociaux. Ceux qui recevront le plus de likes seront qualifiés pour la suite du concours. A chaque fois vous aurez 24h pour faire votre choix, pas une minute de plus !

Voici les différentes affiches des phases de poule :

HALLES DE TOURS vs. MUSEE DES BEAUX-ARTS

BASILIQUE ST MARTIN vs. CATHEDRALE ST GATIEN

TOUR CHARLEMAGNE vs. TOUR DE L’HORLOGE

PALAIS DES CONGRES VINCI vs. CCC OOD

CHÂTEAU DE TOURS vs. ABBAYE DE MARMOUTIER

HÔTEL GOUIN vs. OPERA DE TOURS

PLACE PLUMERAU vs. PONT WILSON

HÔTEL DE VILLE vs. GARE DE TOURS

A chaque jour son match : les affiches des quarts de finale seront connues au soir du 23 décembre. Les quarts de finale seront programmés à partir du 26 décembre, les demi-finales à partir du 2 janvier et la finale aura lieu le week-end des 4 et 5 janvier.

Ce lundi 16 décembre le 1er match a déjà commencé… N’hésitez pas à faire votre choix !