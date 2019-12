StorieTouraine, 15/12/19 – Braquage d’un tabac-presse Rue Nationale ; Un jeune de 26 ans tué à Rochecorbon ; Un millier de personnes à Tours contre la réforme des retraites…

Et le gros match entre Tours et Montlouis.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle des dernières 24h et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

------------------

Braquage Rue Nationale…

Ce samedi après-midi, impossible d’entrer acheter quoi que ce soit au tabac-presse de la Rue Nationale, celui qui est situé juste à côté de la galerie de la Fnac. Sur place, une voiture de la police municipale et plusieurs véhicules banalisés. Une policière monte la garde avec un chien et il y a un ruban bicolore pour interdire tout accès. On apprendra peu après qu’un braquage s’est déroulé dans le commerce le matin même vers 8h15, 45 minutes après l’ouverture de l’établissement : le gérant a été poignardé, et il est très gravement blessé, mais son pronostic vital n'est plus engagé. La gérante a également été agressée et blessée.

Une personne est activement recherchée.

Accident mortel…

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune de 26 ans est mort dans un accident de voiture au lieu-dit Chantenay à Rochecorbon. Son véhicule a fait une sortie de route. C’est le 2e drame mortel de la route cette semaine en Indre-et-Loire.

Manifestation contre la réforme des retraites…

4e cortège en 5 jours contre la réforme des retraites. Ce samedi un bon gros millier de personnes a défilé en centre-ville, le cortège étant emmené par des Gilets Jaunes avec également des représentants de la CGT, de FO ou du SNUIPP-FSU (les profs). Plusieurs représentants politiques de gauche, aussi. C’est au moins autant de monde que jeudi, et deux fois plus que samedi 7 décembre. Prochain rendez-vous revendicatif : mardi 17 décembre dès 10h Place de la Liberté.

Football…

C’était une opposition entre poids lourds du championnat de N3 ce samedi à la Vallée du Cher : le Tours FC face à Montlouis-sur-Loire et, à ce jeu-là, les Tourangeaux ont longtemps été dominés avant de réussir à revenir au score à 3 reprises et à arracher le nul 3-3. Bousculés, mais toujours invaincus. Donc encore premiers du championnat avec 10 points d’avance sur la réserve d’Orléans et le FCOT. Par ailleurs Ballan-Miré a nettement battu l’Etoile de Saint-Cyr 3-0. Reste à jouer le match Chartres-Avoine à 14h30 ce dimanche. En cas de succès Avoine deviendra le nouveau dauphin du TFC.

Volley…

Le TVB est allé battre Poitiers 3-1, même si ce sont ses adversaires qui ont dominé le début du match. Tours reste donc 2e du championnat de Ligue A.

Hockey…

Battu à domicile par Montpellier il y a une semaine, Tours est allé battre Montpellier 5-2 sur sa patinoire ce week-end pour bien commencer la phase retour du championnat de D1. Les Remparts sont 7e du classement.