Coupe de France : des places entre 7 et 10€ pour le match entre Tours et Nîmes

La billetterie ouvre le 17 décembre.

Le Tours FC s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Après avoir connu un joli succès public pour son dernier match de la compétition face au Club Franciscain (2 500 personnes, record de saison) il peut espérer une fois de plus des tribunes mieux remplies que pour les matchs de championnat car il va recevoir un club de Ligue 1 : le Nîmes Olympique (actuellement dernier, mais quand même une formation de l'élite)

Forcément le club rétrogradé en 5e divison rêve d'un exploit et il ouvre sa billetterie dès ce lundi 17 décembre avec des places vendues uniquement au club (rien sur Internet) à 7 ou 10€ selon la catégorie. La tribune Première sera ouverte à la vente le jour du match en cas de forte affluence.

"il est fortement conseillé de venir acheter les billets lors des permanences organisées au siège du club" explique la direction. Du mardi 17 décembre au vendredi 20 décembre de 14h30 à 17h, le jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Sinon, ça se passera aux guichets du Stade de la Vallée du Cher le jour du match - 4 janvier - à partir de 10h. Un guichet sera ouvert Porte Ouest. Les autres guichets ouvriront à 13h et le coup d'envoi sera donné à 15h.