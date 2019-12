La grève Fil Bleu continue : perturbations et manifestation lundi 16 décembre

Le mouvement reste bien suivi.

Depuis samedi 7 décembre, les équipes de Fil Bleu sont appelées à se mobiliser pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Jeudi, une réunion de négociations avec la direction n'a rien donné malgré les propositions de l'entreprise (améliorations pour les lignes 4 et 5, renforcement des équipes de contrôleurs du dimanche matin, accélération de travaux de blocs sanitaires pour les conducteurs sur certains terminus...). Ainsi, l'assemblée général des grévistes organisée samedi matin a donné lieu à une reconduction du mouvement à l'unanimité pour le début de semaine. Ce dernier est plutôt bien suivi avec seulement 48 chauffeurs bus et tram en service ce 14 décembre (+ des sous-traitants).

Pour la journée de lundi, la grève n'aura pas lieu toute la journée mais seulement aux heures de pointe. Il faut s'attendre à des perturbations de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h. On ne connait pas à l'avance le nombre de bus annulés. La CGT s'attend néanmoins à ce que des agents sortent du mouvement pour raisons financières, avant peut-être de se remobiliser en fin de semaine ou le week-end des 21-22 décembre lors des mouvements de 24h.

Pour le tram, le trafic sera quasi normal toute la journée (une rame toutes les 7 à 9 minutes au lieu de 6 à 8 minutes) mais le premeir départ de Vaucanson sera à 5h41 au lieu de 4h41, quelques perturbations sont attendues en début de soirée mais le dernier tram partira bien à 23h41 de Tours Nord et 0h30 de Joué.

Les grévistes de Fil Bleu restent donc déterminés à obtenir plus d'avancées de leur direction et veulent également interpeller les élus de Tours Métropole. Un rassemblement syndical est donc programmé ce lundi à partir de 18h devant le siège de l'agglomération aux Deux-Lions dans le but de remettre un courrier au président de l'institution, Philippe Briand. Une lettre dans laquelle les grévistes expriment leurs revendications.