Attention : nouvelle fermeture de l'A85 lundi 16 décembre

Bifurcation A10/A85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place.

A85 :

Nuit du lundi 16 décembre de 20h à 7h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgueil (n°5), dans les deux sens de circulation. Il y aura évidemment une déviation.

Du lundi 16 décembre au jeudi 19 décembre, jour et nuit : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d’Angers.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du jeudi 19 décembre, entre 20h et 7h : fermeture de l'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Du vendredi 20 décembre au vendredi 3 janvier, jour et nuit et week-ends compris : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la gare de péage de Restigné et l'échangeur de Villandy (n°8).