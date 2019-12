ReplayTouraine #15 : Grèves, tramway, TVB… Ce qui a marqué l’actu tourangelle cette semaine

Et aussi -M- qui va venir à Yzeures-sur-Creuse.

Chaque samedi, ReplayTouraine c’est un résume en images de l’actualité de la semaine en Indre-et-Loire. Et des liens pour aller plus loin.

1 – Une semaine de grèves et de manifestations

La contestation contre la réforme des retraites se poursuit en Indre-et-Loire avec entre 5 et 8 000 personnes dans les rues de Tours mardi 10 décembre, quelques centaines mercredi soir et un gros millier jeudi. De nombreuses écoles restent perturbées tout comme le trafic des trains, qui a néanmoins tendance à s’améliorer un peu plus chaque jour. En parallèle, les agents de Fil Bleu poursuivent leur mouvement pour de meilleures conditions de travail avec des débrayages aux heures de pointe la semaine, et des grèves de 24h le week-end. Une réunion de négociations s’est tenue jeudi matin, sans parvenir à stopper le mouvement.

2 – Une semaine de campagne

Ça s’agite en vue des élections municipales à Tours : c’est sûr Claude Bourdin (La France Insoumise) va partir seul avec le collectif C’est au Tour(s) du Peuple. De leur côté Les Républicains et Françoise Amiot (adhérente du parti La République En Marche) soutiennent le maire sortant Christophe Bouchet.

3 – Et si on changeait le parcours du tram ?

La ligne B du tram de Tours doit relier La Riche à Chambray via le Boulevard Béranger et le quartier des Fontaines. Justement, dans ce secteur, la ville et la métropole envisagent de raccourcir le tracé initialement prévu pour faire passer les rails devant la mairie annexe et la médiathèque puis par le bassin de rétention d’eau avant de rejoindre l’Alouette. Ce serait plus pratique d’un point de vue technique et moins cher selon le maire qui l’a dit cette semaine en conseil municipal. Mais ça ne se fera pas si l’Etat dit non.

4 – Le TVB battu avec la manière

Les volleyeurs de Tours savaient que ce serait compliqué d’affronter les Italiens de Pérouse en Ligue des Champions ce mercredi soir. Ils ont bien lutté mais à chaque fois leurs adversaires ont su faire la différence pour remporter le match 3 sets à 0. L’espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition s’amenuise…

5 – Le gros coup de la semaine

Le festival Yzeures’N’Rock accueillera -M- le 1er août 2020 pour sa 15e édition. Enorme annonce, en plus de la venue de Thérapie Taxi et 47TER. L’événement s’assure un gros succès public car l’artiste avait rempli le Parc Expo de Tours et fait sensation il y a tout juste quelques semaines. Avoine Zone Groove doit également dévoiler le début de sa programmation ce lundi 16 décembre.

BONUS – Musique !

Chaque semaine sur 37 degrés on vous fait découvrir un clip d’un groupe local qu’on aime et cette semaine c’est la dernière prod’ de Rubin Steiner. N’attendez pas, cliquez !