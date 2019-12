Grève Fil Bleu : des bus et des trams très rares dimanche 15 décembre

Aucun transport avant 13h30.

Depuis le 7 décembre les syndicats de Fil Bleu appellent les équipes de conduite et de la maîtrise à faire grève pour dénoncer leurs conditions de travail et le mouvement entame sa deuxième semaine. Les prévisions de ce samedi sont ici et voici celles pour la journée de dimanche :

Aucun tram et aucun bus avant 13h30

Un tram toutes les 15 minutes de 13h30 à 21h

Aucun bus après 20h30 et aucun tram après 21h

Des bus toutes les 25 à 30 minutes sur les lignes 2 à 5 de 13h30 à 20h30

5 allers-retours pour la ligne 10 de 13h44 à 19h25

De 13h45 à 19h30 il y aura 4 allers-retours sur la ligne 11

3 allers-retours de 16h46 à 19h19 sur la ligne 30

3 allers et 2 retours sur la ligne 50

5 allers-retours pour la ligne 54

La ligne 14 est coupée en deux à la gare, 10 allers-retours seront assurés l’après-midi

Les autres lignes ne circulent pas

Les horaires complets sont disponibles sur www.filbleu.fr