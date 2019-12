Réforme des retraites : quelles écoles perturbées à Tours les 16 et 17 décembre ?

18 lundi, une trentaine mardi.

Le mouvement contre la réforme des retraites se poursuit en France et en Touraine avec une manifestation dès 14h à Tours ce samedi 14 décembre et une nouvelle mobilisation interprofessionnelle le mardi 17 décembre. Le cortège partira à 10h de la Place de la Liberté. Avec les cheminots, les enseignants sont les plus mobilisés. La preuve : dès ce lundi, de nouvelles écoles seront perturbées à Tours.

La mairie indique ce vendredi qu’elle remet en place un service minimum d’accueil pour les enfants dont les profs seront absents. Comme les autres jours depuis le 5 décembre, les élèves pourront être déposés par les parents dès 8h30 et jusqu’à 16h30 au centre de loisirs de La Charpraie à Chambray (avec leur pique-nique pour le midi !).

Voici les établissement concernés lundi (ils ne seront pas forcément 100% fermés, mais au moins perturbés) :

Elémentaires Peguy, Mistral, André Gide, Flaubert, Paul Fort, Rabelais, Racault et Bastié

Maternelles Les Abeilles, Mermoz, Kleiber, Paul Bert, Daudet, Ferry, Duhamel, Giraudeau, Paul Fort

Ecole primaire Maupassant

Les établissements perturbés mardi (pas forcément fermés mais avec des profs absents :