Grève SNCF : les perturbations des 14 et 15 décembre en Indre-et-Loire

Un peu plus de trains que le week-end des 7 et 8 décembre.

On se prépare aux 10e et 11e jours des grève consécutifs à la SNCF. Un mouvement contre la réforme des retraites qui perturbe fortement la circulation des trains même si la mobilisation baisse régulièrement selon la direction de la compagnie ferroviaire. Ce samedi et ce dimanche les trains seront moins nombreux que jeudi et vendredi mais plus fréquents que le week-end précédent.

En résumé, ça donne ça pour samedi (horaires en détails sur le site et l’application SNCF) :

5 allers-retours Tours-Blois-Orléans

2 trains de Tours et Amboise vers Paris Austerlitz, autant dans l’autre sens

2 allers-retours entre Tours et Port-de-Piles

1 aller et 2 retours sur l’axe Tours-Chinon

3 TGV Tours-Paris, 5 TGV Paris-Tours

Rien sur les autres lignes, hormis quelques cars pour Loches ou Château-du-Loir

Et pour dimanche :

4 allers-retours Tours-Blois-Orléans

1 train de Tours et Amboise vers Paris Austerlitz, autant dans l’autre sens

1 aller-retour sur l’axe Tours-Chinon

5 TGV Tours-Paris, 4 TGV Paris-Tours

Pas de trains et quelques cars pour les autres axes

Pour lundi 16 les conditions de circulation des trains seront comparables à celles de ce vendredi 13 décembre.

Les syndicats se disent prêts à faire durer le mouvement jusqu’aux fêtes de fin d’année si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme. Une nouvelle mobilisation interprofessionnelle aura lieu mardi 17 décembre avec un cortège qui partira de la Place de la Liberté de Tours à 10h. En attendant, une autre manifestation est programmée ce samedi à 14h Place Jean Jaurès.

Pour les voyageuses et voyageurs qui s’inquiètent pour la présence de trains au moment des fêtes, la direction de la SNCF promet qu’elle indiquera en milieu de semaine les trains assurés de circuler pour le week-end des 21-22 décembre et au plus tard jeudi les horaires maintenus à coup sûr entre le 24 et le 26. Si vous avez un billet, vous serez prévenus par SMS.