Père Noël acrobate, boxeurs et pulls moches : vous allez encore passer un bon week-end en Indre-et-Loire

Notre sélection d’événements inratables.

Chaque vendredi, Info Tours fait son marché dans la liste des événements tourangeaux du week-end et on vous propose notre sélection sur cette page. On vous a déjà parlé du super marché de Noël Léon by Béton à l’Hôtel de Ville de Tours ce samedi et ce dimanche avec 45 créatrices et créateurs locaux, mais il y a aussi plein d’autres choses, y compris pour préparer les fêtes de fin d’année (mais pas que, évidemment) :

Père Noël acrobate…

Après avoir descendu la façade de l’Hôtel de Ville et celle d’une tour du carrefour de Verdun, le Père Noël va s’attaquer au Beffroi de Tours Nord avec ses lutins. Rendez-vous ce samedi à 17h30 sur l’Esplanade François Mitterrand. C’est gratuit.

Mer et Vignes…

C’est un salon annuel pour trouver des produits de fête et c’est au Parc Expo que ça se passe tout au long du week-end. Plusieurs nouveautés sont annoncées pour cette 17e édition. Au programme : vin, miel, fromage, charcuterie, piment d’espelette, spécialités antillaises ou huile d’olive. Entrée à 3€ ou 0€ pour les moins de 18 ans. Vous pouvez aussi télécharger une invitation sur ce lien.

Avez-vous du style ?

Noël rime toujours avec pull moche de Noël. Le Puzzle Pub organise un concours ce vendredi au 20 Rue Châteauneuf. Et aussi un karaoké à 22h.

Boxe…

Parce qu’il n’y a pas que Noël dans la vie, direction Monconseil samedi soir. Pour une soirée basket ? Non, la prochaine c’est lundi. Là, l’UTBM laisse sa place à la boxe pour les Princes du Ring, un gala qui mettra en avant les femmes selon les organisateurs. Ouverture des portes à 19h. Réservations sur ce lien à partir de 10€.

Musique…

Il n’y aura pas seulement à manger et à boire au Parc Expo… Boulevard des Airs y est en concert ce samedi soir. Et ça s’annonce cool.

Derniers jours d'une expo !

On se dépèche d'aller à la galerie Lyeuxcommuns avant dimanche pour l'exposition Petites Bouchées, Food Art ouverte tous les jours de 14h à 19h. Une collection d'oeuvres de plusieurs artistes comme Marlène Guichard, Julie Mansillon ou Alain Quesnel. C'est au 27 Rue Etienne Marcel... et forcément ça plaira aux gourmands !

Nouvelle exposition au CCC OD…

La galerie noire du Centre de Création Contemporaine change de look ce week-end avec l’exposition de Fabien Verschaere, dessinateur au style très étonnant dont on aura l’occasion de vous reparler plus en détails très bientôt.