Le Monstre est votre sculpture tourangelle préférée

Devant le Monuments aux morts américains.

Au mois de novembre la ville de Tours a inauguré 5 statues de bronze qui rendent hommage à 5 personnages célèbres des romans d’Honoré de Balzac. Une œuvre de Nicolas Milhé pour les 220 ans de la naissance de l’auteur qui a vu le jour Rue Nationale. L’événement nous a donné une idée : organiser l’élection de la plus belle sculpture visible en se baladant dans les rues de Tours.

La première phase du concours a vu une vingtaine d’œuvres s’affronter et vous avez été plus de 700 à vous exprimer. Cela a donné lieu à deux demi-finales puis à une finale entre le Monstre de la Place du Grand Marché et le Monuments aux morts américains de la Place Anatole France.

Après un ultime vote sur Facebook c’est le Monstre qui s’impose. C’était serré mais l’œuvre de Xavier Veillhan a toujours fait la course en tête sur le réseau social. Si elle continue d’avoir ses détracteurs, la statue est aussi un emblème de la commune et une véritable originalité dans le paysage tourangeau. A tel point qu’on parle plus souvent de la Place du Monstre que de la Place du Grand Marché. Un signe qui ne trompe pas.