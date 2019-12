De nouveaux travaux Avenue de Grammont en 2020

Après ceux de cette année autour de la place Michelet

C’est un des projets phares de la ville de Tours en 2019, une partie de l’avenue de Grammont s’est refaite une beauté. Des travaux entamés en mars qui ont duré jusqu’à cette fin d’année et qui ont changé le visage de l’avenue : d’abord parce qu’ils ont supprimé les stationnements en épis, ouvrant à des espaces piétons-vélos et des terrasses pour les commerces. Des travaux jugés nécessaires pour redynamiser ce secteur de la ville qui a connu un essoufflement depuis la mise en circulation de la première ligne du tramway en 2013.

Des travaux qui n’ont pas convaincus tout le monde néanmoins, à commencer par les adeptes du vélo et notamment le Collectif Cycliste 37 qui a jugé insatisfaisants les aménagements cyclistes avec comme grief : des pavés glissants et un manque de séparation entre voie piétonne et voie vélos.

Une première phase de travaux d’une montant de 1,6 millions d’euros qui va être suivi d’une deuxième tranche devant débuter en 2020, vraisemblablement en mai si on se réfère aux déclarations précédentes sur le sujet. Cette deuxième tranche d’un montant de 1,3 millions d’euros concernera le secteur entre la place Michelet et la place Jean Jaurès (au niveau de la rue Charles Gilles).