Découvrez les premières écoles qui seront rénovées à Tours

Lors du conseil municipal de ce mercredi 11 décembre, l’adjointe à l’éducation Cécile Chevillard a présenté la première phase du plan écoles de la ville de Tours.

Début juillet dernier, le maire avait en effet annoncé vouloir mettre en place un vaste plan de rénovations des écoles publiques dont beaucoup reposent sur des infrastructures vieillissantes. Un plan d’un montant de 110 millions est prévu pour les 10 prochaines années.

On en sait aujourd’hui plus sur la première phase de ce plan d’ampleur. Elle débutera en 2020 et s’étendra jusqu’en 2024-2026.

Dans le détail les écoles concernées sont les suivantes :

Elémentaire Michelet : rénovation énergétique en 2020

Primaire Camus Maurois : extension 2021-2022 (1ère phase)

Maternelle Jules Ferry : extension du restaurant 2020-2021

Maternelle Jean de La Fontaine : reconstruction 2021-2023

Primaire Victor Hugo : reconstruction 2021-2022

Elémentaire George Sand : construction d’un nouveau restaurant scolaire 2022-2023

Primaire Jules Verne : réhabilitation de l’office du restaurant 2022

Elémentaire Claude Bernard : reconstruction avec 17 classes 2022-2024

Maternelle Curie : reconstruction 2024-2025

Primaire Mermoz-Bastié : reconstruction 2024-2027

Primaire Raspail : reconstruction 2024-2026

La totalité de ces travaux de première phase aura un coût de 65,85 millions d’euros financés par la ville de Tours (25,9 millions d’euros), l’Etat (9,9 M€), l’Anru (5,5 M€), la Région (6,7M€), le Département (0,24M€), la CAF (0,35M€) ainsi que 17,2 M€ par d’autres partenaires (FCTVA, TAM…)