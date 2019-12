Réforme des retraites : plus de trains au départ et nouvelle manif à Tours jeudi 12 décembre

Le mouvement se poursuit après les annonces du 1er ministre.

Le premier ministre Edouard Philippe s’est exprimé mercredi midi pour présenter le détail de la réforme des retraites envisagée par le gouvernement dont l’objectif est la création d’un système universel de cotisation pour ne plus avoir de régimes spéciaux. Sont concernés les salariés nés après 1975 (1985 pour les cheminots) sachant que dès 2022 les jeunes entrant sur le marché du travail bénéficieront du nouveau système dit « à points ». Pour les autres ce sera plutôt à l’horizon 2025. L’âge légal de départ restera à 62 ans mais un âge dit « pivot » sera fixé à 64 ans, c’est à ce moment-là qu’on pourra partir à la retraite à taux plein.



Ces perspectives de réforme étaient redoutées par les syndicats qui ont immédiatement annoncé la poursuit de leur mouvement de grève entamé jeudi 5 décembre. Avec les professeurs, les cheminots sont les plus mobilisés. Le nombre de grévistes est en diminution mais il reste conséquent ce qui fait que plusieurs écoles seront perturbées ce jeudi et qu’un bon nombre de trains ne rouleront pas.



Mercredi à 17h, la SNCF a publié ses prévisions pour la journée du 12 décembre avec un nombre de trains en hausse. 9 allers-retours en train Rémi sont prévus sur l’axe Tours-Orléans, deux de plus que mercredi. Il y aura 3 allers-retours Tours-Amboise-Paris Austerlitz, toujours 2 entre Tours et Vierzon, 3 vers Port-de-Piles et Chinon, un seul pour Loches, 6 en direction de Saumur et Nantes.



Pour les TGV, encore une fois 4 trains de la Touraine vers Paris, et 6 pour revenir de la capitale. Les horaires sont sur les sites et applications SNCF.



Notez enfin que ce jeudi les syndicats appellent à une mobilisation, deux jours après un défilé qui a réuni entre 5 et 8 000 personnes selon les sources. Elles étaient entre 10 500 et 12 000 le 5 décembre. Le rendez-vous est fixé à 10h au Point Zéro (sous l'A10 à la frontière Tours / Saint-Pierre-des-Corps). Départ du cortège à 10h30 vers la Place Jean Jaurès. Un rassemblement est également annoncé samedi 14 décembre dès 14h à l'Hôtel de Ville de Tours.