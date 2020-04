La ville de Tours va planter un arbre pour chaque naissance dans la ville...

Et deux arbres pour chaque mariage...

Au cours du conseil municipal de Tours qui s'est réuni ce mercredi, la première adjointe Marion Nicolay-Cabanne a présenté le détail de la mesure « une naissance un arbre » que la ville de Tours veut mettre en place.

Souvenez-vous, ce dispositif avait été annoncé à la fin de l’été suite aux épisodes caniculaires qui avaient mis en avant les problèmes liés aux ilots de chaleur en ville. L’idée est simple : Végétaliser la cité en faisant parrainer les plantations : 1 arbre pour chaque naissance dans la commune et deux arbres pour chaque mariage célébré à Tours chaque année. Un dispositif qui selon Marion Nicolay-Cabanne a pour objectif de former des espaces de nature et des îlots de fraicheur.

Concrètement, avec 412 mariages dans l’année et plus de 900 naissances, la ville de Tours va planter 2 000 arbres et près de 4 000 végétaux en ajoutant les arbustes qui seront intégrés à la démarche.

Chaque année, un lieu emblématique sera retenu, pour 2020 le parc de la Cousinerie de Tours-Nord. 500 arbres y seront plantés en février. Le reste dans différents endroits de la ville.

Un dispositif que la municipalité veut pérenniser chaque année, toujours avec un lieu emblématique différent.