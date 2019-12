Réforme des retraites : grève dans plusieurs écoles de Tours jeudi et vendredi

Et retour du service minimum d'accueil.

Depuis le jeudi 5 décembre, les services publics sont perturbés par un mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Les cheminots sont très mobilisés mais aussi les enseignants qui avaient une grosse délégation dans les manifestations. Une nouvelle journée d'action est annoncée ce jeudi 12 décembre par les syndicats, avant une troisième mobilisation nationale le 17 décembre.



La ville de Tours se prépare et reconduit le service minimum d’accueil pour les enfants qui n’auront pas classe que ce soit pour la journée du jeudi 12 décembre mais aussi celle du vendredi 13. Ce service minimum se concrétise de la façon suivante : un accueil au centre de loisirs de la Charpraie sur la commune de Chambray. Il sera ouvert de 8h30 à 16h30 et il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les parents devront emmener leurs enfants eux-mêmes et fournir le pique-nique pour le repas du midi.



Plusieurs établissements sont concernés. Parmi eux : les élémentaires Rabelais, Racault, Bastié... Les maternelles Les Abeilles, Mermoz, Klebber Giraudeau, Duhamel ou Jules Ferry. Mais aussi les primaires Gide, Mirabeau, Flauber. Tout cela pour jeudi. Sur la journée de vendredi, citons là-encore un échantillon : élémentaires Rabelais, Racault ou Bastié. Les maternelles Paule Bert, Mermoz ou Jules Ferry mais aussi Giraudeau et Duhamel. Pour les écoles primaires : Jules Verne, Flaubert ou André Gide. Attention : cela ne veut pas dire que les établissements seront à 100% fermés mais qu’un nombre conséquents de profs feront grève.