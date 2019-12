Grève Fil Bleu : encore des perturbations jeudi 12 décembre

Notre point quotidien sur le mouvement.

Depuis samedi 7 décembre, le personnel de Keolis qui gère le réseau bus-tram de Tours est appelé à se mobiliser pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les conducteurs sont les plus mobilisés, critiquant notamment des pauses insuffisantes ou trop courtes et ce n’est pas la première fois qu’ils s’élèvent pour ce motif. Le mouvement pourrait durer jusqu’au 1er janvier 2020 et il se fait de deux façons différentes : le week-end, des appels à cesser le travail de 24h ont été lancés et la semaine ce sont des débrayages de 55 minutes aux heures de pointe.

Ce procédé a une conséquence majeure : les grévistes ne sont pas obligés de se déclarer à l’avance, alors qu’ils doivent se signaler 48h avant le début d’un mouvement prévu pour durer toute une journée. Ainsi, impossible d’avoir une vision précise de l’étendue de la grève et des perturbations.

Pour ce jeudi 12 décembre, la direction de Fil Bleu annonce un service tram perturbé mais proche de la normale avec une rame toutes les 7 minutes aux heures de pointe du matin et du soir, toutes les 8 minutes 30 entre 9h et 15h. Attention : la première rame sortira du dépôt à 5h41 au lieu de 4h41 un jour normal. Le 1er départ de Jean Monnet se fera après 6h30. En revanche le dernier tram partira bien à 23h41 de Vaucanson et 0h30 de Joué. Des perturbations sont aussi à prévoir autour de 20h30. Ce sont exactement les mêmes perturbations que lundi, mardi et mercredi.

Concernant les bus, on sait qu’il y aura des courses annulées entre 6h30 et 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h mais on ne sait pas lesquelles, sur quelles lignes, et à quelle ampleur. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire pour nous demander si un bus précis circule ou si une ligne en particulier est maintenue : nous ne pouvons pas vous le dire avec certitude.