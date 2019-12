[En forme !] L’élite française de la natation artistique passe le week-end à Tours

Plus de 250 nageuses à la piscine Bozon.

Elles ont entre 11 et 18 ans et viennent de toute la France, la délégation la plus éloignée faisant le voyage depuis La Réunion. Dès ce jeudi 12 décembre, 255 nageuses de 32 villes sont attendues dans le bassin de 50m de la piscine Bozon de Tours pour les championnats de France des jeunes de natation synchronisée, ou natation artistique. 12 Tourangelles de la NAT participent à la compétition, même si elles n’ont pas vraiment d’espoir de médaille face à des clubs comme Aix-en-Provence, Nantes, Strasbourg ou Colomiers qui forment les meilleures athlètes : « Là-bas elles s’entraînent jusqu’à 3h par jour alors que nos jeunes ne dépassent pas 6h par semaine » explique Marie-Christine Person qui chapeaute cet événement.

Ce n’est pas la première fois que Tours accueille une grande compétition de natation artistique (il y en a 8 autres dans le passé), mais pour les jeunes, si. « On a rajouté des épreuves pour les juniors, il fallait donc un grand bassin » nous explique la présidente, Michèle Rouilly. « En plus les clubs aiment bien venir à Tours parce que c’est facilement accessible et que l’organisation est bien rôdée. »

La NAT Tours compte 270 licenciées (surtout des filles) et compte bien profiter de cette vitrine pour faire parler de la discipline. La compétition débute jeudi avec les solos techniques, puis des figures imposées pour les jeunes vendredi matin, les finales en solo junior et jeunes l’après-midi. Les 12 meilleures seront en finale. Samedi, ce sera la finale technique en duo, puis les programmes libres en solo l’après-midi, la finale technique par équipe et le programme libre en duo dans la soirée. Le dimanche matin le championnat se terminera avec les sélections pour l’équipe de France : la seule séquence prévue à huis-clos, le reste étant accessible au public avec des billets entre 12 et 35€ selon la formule choisie.

