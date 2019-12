StorieTouraine, 10/12/19 – Colère des salariés de SES à Tours Nord ; Trafic de drogue démantelé en Amboisie ; Le Tours FC face à un club de Ligue 1 en Coupe de France…

Et le nouveau défi des basketteurs de l’UTBM.

La StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

--------------

Colère chez SES à Tours Nord…

L’entreprise qui fabrique des panneaux routiers a annoncé la semaine dernière son intention de fermer son site de Tours Nord, Avenue du Danemark. 93 personnes y travaillent, 84 devraient perdre leur poste, les 5 autres étant reclassées au siège social de Chambourg-sur-Indre. Ce mardi, les négociations débutaient entre direction et syndicats pour discuter des modalités du plan social qui doit aboutir au départ effectif des salariés d’ici le printemps 2020. Les équipes d’SES en ont profité pour manifester et débrayer à l’appel d’FO et de la CGT. Pour marquer leur colère face à la situation de l’entreprise, les salariés mobilisés ont déposé un cercueil devant l’usine. Ils en veulent à la direction et à la maison mère – le groupe Bouygues-Colas, un géant du secteur – de ne pas chercher à développer l’activité.

La prochaine réunion de négociations est prévue jeudi.

Trafic de stupéfiants autour d’Amboise…

On apprend ce mardi l’arrestation de 8 personnes dans la nuit du 4 au 5 décembre dans l’Est de l’Indre-et-Loire. 6 ont été placées en détention provisoire, tous des hommes majeurs.

C’est le résultat de plusieurs mois d’enquête sur un trafic de cannabis dans ce secteur. 25kg de drogue et 20 000€ en liquide ont d’ailleurs été saisis lors des perquisitions.

Forum pour l’emploi…

On recrute dans le nucléaire ! Pour vous informer sur les postes à pourvoir rendez-vous jeudi à Beaumont-en-Véron, à la salle polyvalente, entre 13h30 et 17h. Des ateliers aussi le matin sur inscription auprès de Pôle Emploi à Chinon.

Le gros tirage du Tours FC…

Le club tourangeau affrontera bien un club de Ligue 1 en 32e de finale de Coupe de France le week-end des 4 et 5 janvier, comme il l’espérait un peu pour s’offrir une belle affiche à la Vallée du Cher (même si l’idée d’avoir un petit club pour se donner des chances de poursuivre l’aventure plaisait également au staff). Au final, ce n’est pas vraiment la grosse cylindrée attendue qui se déplacera en Touraine. Pas de Lyon, Paris ou Marseille mais la lanterne rouge du championnat, Nîmes.

Basket…

Après sa victoire à l’arrachée contre Angers vendredi, l’UTBM poursuit la phase retour du championnat de Nationale 1 ce mardi avec un déplacement à Toulouse.

Tennis de table…

La 4S Tours a perdu 3-1 contre Argentan lundi soir, compliquant encore un peu plus ses chances de se maintenir dans le championnat de Pro B à la fin de la saison.