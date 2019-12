[A chaud] A Tours, 5 à 8 000 personnes pour la 2e marche contre la réforme des retraites

Le cortège a quitté la gare de Tours vers 10h30.

Le 5 décembre les suyndicats ont rassemblé entre 10 500 et 12 000 personnes pour la première grande manifestation contre le projet de retraites à points du gouvernement, de quoi en faire l'un des plus gros rassemblements de la décennie pour la capitale tourangelle. Depuis, deux autres manifestations ont réuni quelques centaines de personnes, les cheminots de la SNCF n'ont pas stoppé leur grève et un nouvel appel massif à défiler a été lancé pour ce mardi 10 décembre, à la veille du discours du 1er ministre Edouard Philippe qui doit dévoiler les plans de l'exécutif pour l'avenir du système de retraites.

Pour ce deuxième acte, les organisateurs ont choisi d'innover avec un rendez-vous donné à 10h en gare de Tours et un parcours passant par la Rue Edouard Vaillant jusqu'à la Rotonde, puis direction la Place de la Liberté via le Boulevard De Gaulle avant de rejoindre Jean Jaurès par l'Avenue de Grammont.

Parmi les syndicats, c'est clairement la CGT qui a envoyé la plus forte délégation. Dès 10h, des milliers de personnes se sont rassemblées Place du Général Leclerc entraînant les premières perturbations pour la circulation. Le cortège s'est élancé vers 10h30 en direction du Champ Girault le long des voies SNCF avec, dans les rangs, de nombrux enseignants, des représentants des collectivités locales, des cheminots mais aussi des personnels du CHU de Tours ou des pompiers, déjà présents le 5 décembre. Du monde venu de tout le département, souvent avec un bonnet sur la tête à cause du froid, avec une lourde colère contre le gouvernement mais dans une ambiance festive.

Selon les premières estimations, la foule est moins fournie que lors du 1er rassemblement avec 5 000 personnes selon les autorités, 8 000 de source syndicale, mais le défilé s'étirait tout de même sur plusieurs centaines de mètres : par exemple de la passerelle Fournier au rond-point du Novotel, soit environ 700m. La manifestation s'est terminée après 12h30 en centre-ville. Les syndicats appellent déjà à marcher une fois de plus jeudi.

Ci-dessous des photos du rassemblement :