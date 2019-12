Grève Fil Bleu : ce qui vous attend mercredi 11 décembre

Le trafic bus restera perturbé.

Depuis samedi 7 décembre, le personnel de Keolis qui gère le réseau bus-tram de Tours est appelé à se mobiliser pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Le mouvement pourrait durer jusqu’au 1er janvier. La direction se dit ouverte à des discussions, le personnel dit attendre un rendez-vous avec elle. Le week-end, des appels à cesser le travail de 24h ont été lancés et la semaine ce sont des débrayages de 55 minutes aux heures de pointe.

Pour ce mercredi 11 décembre, la direction de Fil Bleu annonce un service tram perturbé mais proche de la normale avec une rame toutes les 7 minutes aux heures de pointe du matin et du soir, toutes les 8 minutes 30 entre 9h et 15h. Attention / La première rame sortira du dépôt à 5h41 au lieu de 4h41 un jour normal. En revanche le dernier tram partira bien à 23h41 de Vaucanson et 0h30 de Jean Monnet. Des perturbations sont aussi à prévoir autour de 20h30.

Concernant les bus, on sait qu’il y aura des courses annulées entre 6h30 et 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h mais on ne sait pas lesquelles, sur quelles lignes, et à quelle ampleur. Simplement que les conductrices et conducteurs grévistes doivent rejoindre le dépôt pour débrayer, avant de repartir en ligne. D’où ces perturbations de 3h malgré des appels à la grève de 55 minutes. Ce lundi, le trafic a été impacté mais des bus circulaient tout de même régulièrement comme nous avons pu l’observer à Tours et Saint-Pierre-des-Corps.