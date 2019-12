StorieTouraine, 09/12/19 – Malaise persistant chez les pompiers du 37 : une cérémonie annulée ; L’Île Simon fermée 3 jours ; Tirage au sort pour le Tours FC…

Et un vol de cagnotte scolaire à Savigné-sur-Lathan.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité tourangelle que l’on met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi…

----------

Malaise persistant chez les pompiers d’Indre-et-Loire…

On vous en parlait ce week-end : samedi matin, les pompiers de Tours participaient à la Sainte-Barbe, une cérémonie annuelle en l’honneur des soldats du feu, notamment de ceux qui sont morts en service. Au moment du discours des élus, et après le discours d’un syndicaliste, les pompiers présents sont partis pour marquer leur opposition au manque de moyens et de postes, alors qu’une grève a débuté cet été pour réclamer des actions du gouvernement, mais aussi du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Lors d’une autre Ste-Barbe, au centre Ouest Agglo, un sergent-chef a également tourné le dos à l’assistance au moment des discours avec une pancarte « Sergent-chef, mais chef de plus rien ».

Face à ce mouvement de grogne, la préfecture d’Indre-et-Loire et la direction du SDIS37 annoncent l’annulation de la Ste-Barbe départementale prévue le week-end prochain au Château de Cangé à Saint-Avertin. En remplacement, le syndicat CFTC du SDIS appelle à un rassemblement en hommage aux pompiers morts en service à 10h à la caserne de Tours Centre.

Vol à Savigné-sur-Lathan…

Les enfants de l’école de la commune avaient récolté 2 000€ samedi lors d’un marché de Noël. Une somme volée à l’Association de parents d’élèves ce qui handicape les projets de sorties scolaires. Une plainte a été déposée et une cagnotte ouverte sur Internet pour récolter d’autres fonds.

Panne de douche…

Les patients hébergés au centre de rééducation du Clos-Saint-Victor de Joué-lès-Tours sont privés de douche depuis une semaine à cause de la découverte d’un taux important de légionelles, bactéries dangereuses. Il faut donc se laver au lavabo et ça devrait durer jusqu’à la fin de la semaine. Autre souci : l’eau chaude sera coupée ce mardi. Plus de 70 personnes sont soignées sur place, et l’établissement emploie 125 personnes.

Fermeture de l’Île Simon…

En raison de travaux pour changer son portail d’entrée, le parc de l’Île Simon de Tours va fermer entre ce mardi 10 et ce jeudi 12 décembre. Un chantier organisé dans le cadre de la rénovation du Pont Napoléon.

Tirage au sort de la Coupe de France…

Le Tours Football Club sera fixé en fin de soirée… Dès 20h45 début du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Le club de National 3 peut se retrouver contre plus fort que lui (une des 20 équipes de Ligue 1, la dizaine de clubs de Ligue 2 encore en course…), mais aussi plus faible puisqu’il y a encore des clubs de Régional 1 en course et même une équipe de R3 qui a sorti Auxerre.

Tennis de table…

Ce lundi soir la 4S de Tours affronte Argentan dans le cadre du championnat de Pro B.

Aviron…

Lors de l'indoor régional à Orléans l'Aviron Tours Métropole remporte 6 médailles d'or, 5 d'argents et 3 de bronze réalisant ainsi un podium dans 9 catégories de course sur 13. C'est un record d'engagement également avec 32 rameurs engagé, qui conforte la place de premier club régional pour l'ATM nous indique-t-il. Alistair Gicqueau au pôle de Nantes à lui aussi également su se surpasser pour atteindre un test qui le place en tant que 3ème meilleur français en indoor actuellement dans sa catégorie.

La prochaine compétition indoor, sera à Paris en février 2020 pour les championnats du monde Indoor ou l'ATM sera présent.