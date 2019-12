Ecoles, crèches, trains, manif… Point tourangeau avant la grève du 10 décembre

Elle s’annonce encore très suivie.

Jeudi 5 décembre, plus de 10 000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites à Tours, 300 le lendemain, 700 samedi. Ce mardi, les syndicats appellent à une nouvelle journée d’action interprofessionnelle nationale. Une manifestation partira de la gare de Tours à 10h, elle empruntera la Rue Edouard Vaillant jusqu’à la Rotonde avant de rejoindre la Place de la Liberté par le Bd De Gaulle puis de remonter jusqu’à Jean Jaurès via l’Avenue de Grammont. Un nouveau coup de pression sur le gouvernement qui doit présenter les orientations retenues pour sa réforme mercredi 11 décembre à la mi-journée.

Des préavis de grève ont été déposés dans le public comme dans le privé. Concernant les écoles à Tours, on sait de façon certaines que 3 établissements seront fermés : les maternelles Giraudeau et Arthur Rimbaud ainsi que l’élémentaire Paul Fort. D’autres écoles pourraient aussi fermer leurs portes ou en tout cas voir la journée très perturbée à cause d’un taux de grévistes très important. La ville de Tours annonce 32 écoles sur 58 pour lesquelles un service minimum d’accueil est proposé (Georges Sand, Paul Bert, Michelet, Rabelais, Romain Rolland, Klebber, Les Abeilles, Jules Ferry, Duhamel, Victor Hugo, Charles Peguy, Velpeau, André Gide, Maupassant...). Comme jeudi 5 et vendredi 6, il se fera à La Charpraie, le centre de loisirs dont la mairie est propriétaire à Chambray. Les parents pourront y emmener les enfants dès 8h20, devront fournir le pique-nique et récupérer les petits à 16h30 au plus tard. La municipalité n’assurera aucun transport.

Pour la cantine, la ville de Tours indique que le service sera assuré dans les écoles ouvertes… si les agents de la ville chargés de la distribution des repas ne font pas grève. Sans plus de précisions.

Pour les autres communes du département, attendez-vous aussi à de fortes perturbations. Par exemple 12 écoles de Joué-lès-Tours mettent en place un service minimum d’accueil.

Concernant les crèches de Tours, seule la halte-garderie Rochepinard fermera ce mardi. Les parents sont invités à trouver une solution de repli par leurs propres moyens.

Et maintenant la SNCF : « le niveau de service est au moins équivalent à celui qui était proposé ce lundi » nous dit la compagnie. Quelques exemples :

6 allers-retours Tours-Orléans ou Les Aubrais

2 allers-retours Tours-Vierzon (+ des bus)

3 bus Loches-Tours, 1 bus Tours-Loches

1 bus Tours-Le Mans, 1 aller-retour en bus de Tours à Château-du-Loir

2 allers-retours Tours-Chinon

Des cars pour Langeais

3 TGV Tours-Paris, 6 dans l’autre sens

Les horaires des trains et cars sont sur les sites et applications de la SNCF.