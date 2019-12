Les premiers résultats du Téléthon en Indre-et-Loire

Et les photos d'un spectacle à Notre-Dame-d'Oé.

Ce week-end se tenait la 33e édition du Téléthon, événement destiné à récolter des fonds contre les maladies rares. Selon les premiers chiffres disponibles, 183 888€ ont été récoltés par téléphone et Internet en Indre-et-Loire, soit près de 14 000€ de moins qu'en 2018. Pourtant, au niveau national, plus de 75,6 millions d'€ de promesses de dons ont été transmises vendredi et samedi, en hausse de 5 millions en un an, l'édition 2018 du Téléthon ayant été impactée par l'attention médiatique autour du mouvement des Gilets Jaunes.

Néanmoins, ces chiffres ne sont que partiels. Selon le président du comité Téléthon d'Indre-et-Loire, ils peuvent augmenter au moment de transmettre les chèques à l'AFM, leur montant se révélant souvent plus élevé. Ils ne comprennent pas non plus les sommes récoltées lors des 350 événements organisés dans plus de 70 communes du département d'Indre-et-Loire ce week-end et dans les semaines qui l'ont précédé. Le chiffre définitif, sûrement proche des 700 000€, sera communiqué plus tard. Par ailleurs, il est toujours possible de donner au 36 37 jusqu'à vendredi 13 décembre et toute l'année sur le site web du Téléthon.

Parmi les multiples événements du week-end, Laurent Depeigne s'est rendu à Notre-Dame-d'Oé pour le spectacle de danse Des Pas d'Espoir, à Oésia :