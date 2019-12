Grève Fil Bleu : les prévisions du mardi 10 décembre

C'est le réseau bus qui sera le plus perturbé.

Les syndicats de Fil Bleu ont déposé un préavis de grève jusqu'au 1er janvier 2020 pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et ce mardi 10 décembre il sera doublé d'un appel à cesser le travail pour dénoncer la réforme des retraites. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle partira à 10h de la gare de Tours.

Pour ce mardi, le tram ne débutera son service qu'à 5h41 au lieu de 4h41 à Vaucanson. Aux heures de pointe (7h30-9h et 15h-19h) il faut prévoir un passage toutes les 7 minutes (service quasi normal) et toutes les 8 minutes 30 le reste de la journée. En soirée, des perturbations sont à prévoir mais les derniers tram (23h41 depuis Vaucanson et 0h30 depuis Jean Monnet) circuleront normalement.

Pour les bus, on ne sait pas précisément quels courses seront supprimées, ni sur quelles lignes mais attendez-vous à de fortes perturbations de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h. Fil Bleu invite à ne pas voyager à ces heures-là. Vous devriez pouvoir utiliser le site et l'appli Fil Bleu pour savoir en direct si des bus circulent et combien de temps vous devrez attendre pour les voir passer à l'arrêt de votre choix. Pour l'instant, on ne peut pas trop vous en dire plus...