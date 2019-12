StorieTouraine, 08/12/19 – Nouvelle action contre les parkings de cliniques payants ; Le TFC en 32e de finale de Coupe de France ; Un premier bilan du Téléthon 37…

Défaite des hockeyeurs de Tours contre Montpellier mais victoire des volleyeurs.

La StorieTouraine vous résume l’info des dernières 24h en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche :

Action contre les parkings payants…

Alors que la clinique Vinci de Chambray rendra son parking payant au bout d’une heure de stationnement au 1er janvier, suivant donc la démarche de l’Alliance à St-Cyr, le collectif mobilisé contre ces décisions s’est rassemblé devant la préfecture d’Indre-et-Loire samedi matin. Déçu de ne pas pouvoir rencontrer de représentant(e) de l’Etat alors que ce n’est pas la première fois qu’il demande. Il est en revanche soutenu par les mairies des communes concernées et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

Premier bilan du Téléthon…

Plutôt positif au niveau national avec 74 millions d’€ récoltés depuis vendredi, 5 millions de plus que l’édition 2018 en grande partie occultée par le mouvement des Gilets Jaunes. En Indre-et-Loire aussi les bénévoles croisés ce samedi avaient plutôt le sourire, se disant satisfaits de la mobilisation et des contacts noués avec le public. Plus de 350 événements étaient organisés partout dans le département. Il faudra tout de même attendre un peu pour connaître les chiffres. Rappelons aussi que les dons restent possibles plusieurs jours au 36 37 ou sur le site web du Téléthon.

Le Tours FC qualifié en prolongations…

Difficile d’accéder aux 32e de finale de la Coupe de France ! Les footballeurs de Tours le savaient : les Martiniquais du Club Franciscain n’étaient pas venus jusqu’à la Vallée du Cher pour faire de la figuration. Ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert le score en première période, dès la 8e minute avant une égalisation des Tourangeaux en seconde période. Renvoyées en prolongations, les deux équipes ont finalement été départagées par Mehdi Jaki à la 114e minute. Voilà donc les Ciel & Noir au tour suivant, dans le groupe des petits poucets. Peut-être contre un club de Ligue 1 à domicile ? On attend maintenant le tirage au sort…

Le bilan des deux Tours-Montpellier du week-end…

En volley, Tours s’impose 3-1 après avoir perdu le 1er set. Du coup le TVB est 2e du championnat à 6 points de Rennes et avec un point de plus que son adversaire du soir.

En hockey, Tours a été battu 2-0. Les Remparts sont 8e de D1.