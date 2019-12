L'A85 fermée une nuit, A10 perturbée à Tours Centre... Les travaux de la semaine en Touraine

Des déviations sont prévues.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les nouveaux chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire. Pour la semaine qui début ce lundi 9 décembre, voici d'abord les perturbations sur les autoroutes du département :

A10 :

Nuit du lundi 9 décembre, entre 20h et 7h : en provenance de l'avenue Georges Pompidou, fermeture de l'entrée de l'échangeur de Tours centre (n°21) en direction de Bordeaux.

Bifurcation A10/A85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

A85 :

Nuit du lundi 9 décembre de 20h à 7h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgueil (n°5), en provenance de Tours et en direction d'Angers.



Du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre, jour et nuit, week-end compris : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d’Angers. Suivre la déviation mise en place.

Nuit du 9 décembre, entre 20h et 7h : fermeture de l'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place.

Une info de Fil Bleu : En raison de travaux rue de la Rabaterie, les arrêts Romarins, Bouleaux et St Pierre Centre ne sont pas desservis par la ligne 5. Vous devez vous reporter à l'arrêt Grand Mail, situé rue Jean Jaurès ou à l’arrêt Provisoire situé rue Pierre Curiee