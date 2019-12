Grève Fil Bleu : des bus très rares lundi 9 décembre, trafic tram quasi normal

Le mouvement se poursuivra également mardi.

3e jour de grève consécutif pour les salariés de Fil Bleu ce lundi 9 décembre. Entamé samedi, leur mouvement a pour objectif de réclamer de meilleures conditions de travail, notamment des temps de pause rallongés lorsqu'ils arrivent à un terminus.

La direction de l'entreprise Keolis qui gère le réseau bus-tram a communiqué les prévisions de circulation pour cette première journée de la semaine. Le schéma de la grève sera différent du week-end : le trafic ne sera pas perturbé toute la journée mais par tranches de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30 et enfin de 20h à 22h. En fait les syndicats ont déposé plusieurs préavis de 55 minutes à différents moments de la journée et pour les respecter les conducteurs doivent rentrer au dépôt avant de cesser le travail, puis reprendre leur service depuis le dépît une fois le débrayage achevé. C'est pour cela que l'intervalle de perturbations dure 3h.

Le tram circulera quasi normalement dans la journée (environ toutes les 8 minutes au lieu de 6) mais le service ne commencera qu'à 5h41 à Vaucanson, contre 4h41 un jour de semaine normal. 3 allers-retours sont supprimés.

Les bus seront eux très perturbés de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et un peu moins perturbés de 20h à 22h. Le problème c'est qu'au moment de publier cet article on ne sait pas du tout quels horaires seront supprimés : Fil Bleu n'a rien publié. L'entreprise appelle carrément les usagers à éviter autant que possible de chercher à prendre les transports aux heures de pointe. A priori le trafic sera normal de 9h30 à 16h30.

Pour la journée du 10 décembre, la CGT a déposé un préavis de grève de 24h à l'occasion de la nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les prévisions de trafic seront connues ce dimanche en fin de journée.

De mercredi à vendredi, les perturbations seront également concentrées aux heures de pointe.