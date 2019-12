StorieTouraine, 07/12/19 – Proxénétisme à La-Ville-aux-Dames ; Des remparts à rénover à Chinon ; Cigarette interdite devant les écoles de Ligueil…

Et un nouvel entraîneur pour les Remparts de Tours.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

---------

Proxénétisme à La-Ville-aux-Dames…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire annoncent l’interpellation de deux proxénètes accusés d’avoir exploité des jeunes filles pour de la prostitution au bord de la D140 à l’Est de Tours et ce depuis plusieurs semaines. Les jeunes femmes sont d’origine bulgare. Les suspects d’origine bulgare ont 42 et 43 ans. 770€ en liquide ont été retrouvés lors d’une perquisition mardi. Jugés à Tours ce vendredi, ils ont écopé de 6 mois de prison avec sursis et 15 mois de prison ferme. Un mineur a été également interpellé, convoqué par un juge des enfants et placé en centre éducatif fermé.

Rappels…

Ce samedi un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites est prévu dès 14h en centre-ville de Tours alors qu’il y a très peu de trains sur les rails et qu’un nouvel appel à la grève interprofessionnelle est prévu mardi.

Une grève pour de meilleures conditions de travail perturbe fortement le réseau bus-tram Fil Bleu ce week-end à Tours. Et il sera reconduit lundi.

Le Téléthon se poursuit avec plus de 300 manifestations en Indre-et-Loire. Un échantillon du programme est disponible ici.

Elections municipales…

A Beaumont-Louestault, Stéphanie Beguier a annoncé sa candidature cette semaine en vue du scrutin prévu les 15 et 22 mars 2020. Marié et père de famille, il vit là depuis 15 ans. « Notre village a d'indéniables atouts qui ne demandent qu'à être mis en avant. Je ne renie pas le travail effectué par la municipalité actuelle, mais je souhaite apporter un souffle nouveau et ambitieux tout en développant la qualité de vie des habitants » dit l’homme de 49 ans qui présente son projet comme apolitique.

Le budget du RSA en hausse…

Cette année, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire prévoit de verser 78,9 millions d’€ de RSA à 14 802 bénéficiaires du département. Ces deux chiffres sont en hausse. En 2018 on comptait 14 760 bénéficiaires et un budget de 78,5 millions d’€ de Revenu de Solidarité Active.

Au chevet des remparts de la Forteresse de Chinon…

En session ce vendredi, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire s’est penché sur le renforcement des remparts de Chinon pour lesquels une première étude sur les terrasses de la forteresse a été établie en 2017. « Le 1er résultat concret de cette étude a été de nous faire procéder à des mises en sécurité au pied de certains remparts. Cet automne 2019, le Département a proposé à l’Etat d’inclure dans le futur contrat de plan 2021-2027, des travaux sur les remparts de la forteresse pour 3 millions d’€. Cette action n’ayant pas été retenue, je me propose d’inscrire 300 000 € pour une 1ère tranche de travaux » précise le président du Département Jean-Gérard Paumier. Ce sera en 2020 entre la tour du Moulin et la tour de Boissy. Une étude diagnostic préalable à travaux sera également lancée.

Grosse journée sportive…

Dès 15h, le Tours FC affronte le Club Franciscain (venu de Martinique) dans le cadre de la Coupe de France et il pourrait y avoir du monde à la Vallée du Cher. Les portes ouvriront à 13h afin que tout le monde puisse récupérer son billet pour ce match. En cas de qualification, les Tourangeaux espèrent éventuellement affronter un club de Ligue 1 au tour suivant.

A 20h30, les Remparts de Tours recevront Montpellier à la Patinoire de Tours et ce sera l’occasion de découvrir le nouveau coach des hockeyeurs tourangeaux : Claude Devèze. Son objectif : rester dans une bonne dynamique en vue d’une qualification pour les plays off en fin de saison.

A chacun son Tours-Montpellier ce samedi puisque le Tours Volley Ball reçoit aussi les Héraultais. Début du match à 19h30 salle Grenon pour cette nouvelle journée de Ligue A.

Un espace sans tabac à Ligueil…

Depuis bien longtemps on ne fume plus dans les bars et restaurants. Désormais, interdit de fumer devant l’école maternelle de Ligueil. C’est en extérieur mais interdit dans un rayon de 30m autour de l’entrée. La Ligue contre le Cancer a inauguré ce 1er Espace sans Tabac du département ce vendredi en présence de son président national Axel Kahn. L’école des plus grands (jusqu’au CM2) bénéficie aussi de la mesure et bientôt ce sera le collège. Et la police municipale veillera à faire respecter la mesure déjà en vigueur dans plusieurs centaines de communes françaises.