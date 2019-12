ReplayTouraine #14 – Manif géante, projet Express Vélo, nouveaux gymnases… Les 5 infos de la semaine en Touraine

On parle aussi des Pères Noël motards.

Chaque samedi, le ReplayTouraine est un moyen efficace de faire le point sur les principales infos de la semaine en Indre-et-Loire. En bref et en images.

------------------

1 – La grande manifestation

Au moins 10 000 personnes dans la rue jeudi contre la réforme des retraites, inédit depuis 2010 à l’occasion d’un autre mouvement contre une réforme des retraites selon certains observateurs. Annoncée depuis longtemps comme une date de mobilisation massive, la journée du 5 décembre a bien été un succès des syndicats comme on vous l’explique dans cet article de 37 degrés. Depuis cette date, il n’y a pratiquement aucun train sur les rails, de nombreux profs suivent le mouvement et veulent le reconduire la semaine prochaine. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle partira de la gare de Tours mardi à 10h alors qu’un rassemblement est aussi programmé ce samedi à 14h à Jean Jaurès. Avec combien de personnes dans les rangs ? Ce sont ces chiffres qu’il faudra suivre pour juger de l’ampleur de la grogne.

2 – Le grand projet

Cette semaine le Collectif Cycliste 37 a dévoilé son plan vélo 2020-2026 pour la ville de Tours en espérant que ses propositions seront reprises par des candidats aux élections municipales prévues au mois de mars. Son objectif serait de créer 5 grandes lignes pour cyclistes, avec des voies séparées du reste de la circulation et suffisamment larges. Il y a également un projet d’escalators à vélos pour grimper certaines côtes comme l’Alouette. De quoi faire de Tours une ville plus apte aux deux-roues ? C’est le souhait de l’association qui déplore que, selon un sondage diffusé cette semaine, Tours se voit mal classée par les usagers du vélo pour la qualité de ses aménagements. Loin de Grenoble ou Strasbourg, par exemple.

3 – Les grands gymnases

Joué-lès-Tours inaugure ce samedi deux nouveaux gymnase près du lycée Jean Monnet et du tram. L’un est prioritairement dédié au volley, l’autre au badminton. Ils font chacun 1 000m² et accueillent aussi les scolaires. Ils ont des tribunes, 4 vestiaires, des locaux de stockage mais aussi un club house pour des événements. Ces équipements remplacent le gymnase Jean Bouin qui avait brûlé en 2015.

4 – La grande maison

Tours a inauguré sa Maison des Associations cette semaine. Enfin, les premières salles opérationnelles en attendant de finir les travaux de l’ancien collège Pasteur qui accueillir cet équipement au cœur du quartier du Sanitas. Les associations de la ville pourront y louer des salles de réunion et d’activités, y recevoir leur courrier ou des conseils… Un projet à plus de 3 millions d’euros sur lequel on vous explique tout ici.

5 – La grande balade

Ce dimanche aux environs de 13h, on attend un millier de Pères Noël à moto entre St-Cyr-sur-Loire, Chanceaux-sur-Choisille et le Marché de Noël de Tours à l’occasion de leur balade annuelle au profit d’une association caritative. Cette année ils rouleront pour Andréa, une jeune fille de 12 ans de Lignières-de-Touraine, scolarisée à Ballan-Miré, et pour qui les parents ont besoin de financer des équipements car elle ne peut pas marcher suite à d’importants problèmes de santé survenus peu après sa naissance. L’an dernier l’événement avait permis de rassembler 6 000€ pour Apolline, une autre petite tourangelle.

BONUS – La grande école

Photo : Rémi Angeli

Située au bas de la Tranchée, l’école Tous en Scène a récemment fêté ses 25 ans. Pour tout savoir sur son histoire et ses projets ça se passe sur 37 degrés.