[#MIAM] Vous connaissiez la bûche Tourangelle. Cette année il y a aussi la Balzac

Dans une grosse vingtaine de pâtisseries.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

-----------

Vous connaissez probablement la bûche Tourangelle, réputée moins lourde que certaines bûches pâtissières, dessert local apprécié des fêtes de fin d’année. Cette création née en Indre-et-Loire existe depuis 2017. On y trouve de la pomme du Val de Loire façon tarte tatin, une mousse vanille, des noisettes, des amandes, du caramel au beurre salé et – bien sûr – des extrémités en chocolat.

La saison de ce biscuit est officiellement lancée.

Mais pour 2019, la Tourangelle ne sera pas seule sur les étals des boulangeries. Les artisans pâtissiers de la chambre syndicale des pâtissiers, confiseurs et glaciers de Touraine ont imaginé une seconde spécialité : la Balzac. En effet, cette année, on célèbre les 220 ans de la naissance du romancier. Au printemps, un Saint-Honoré revisité avec du café avait été commercialisé dans tout le département donc c’est assez logiquement que la recette se décline sous le format de la bûche au moment des fêtes de fin d’année. Le café, en hommage à Balzac qui adorait ça au point d’en boire bien plus que de raison, et les choux pour symboliser sa célèbre canne.

21 professionnels sont associés à la démarche dans 23 points de vente d’Indre-et-Loire dont voici la liste :

Au Royal Chocolat à Azay-le-Rideau

Maison BHigot, Jean-Marc Boulay et Eric Gauvreau à Amboise

Les Délices Croustillants à Bléré

Jean-François Brémaud à Bourgueil

La Chocolatière à Tours, Saint-Avertin et Chambray

Aux Délices de Pierre à Château-Renault

Brito Ribeiro à Civray-de-Touraine

Jean-Yves Brault à Descartes

Jean-Marc Beauvais à Loches

Christophe Chalon à Luynes

Au Pain Perdu à Monnaie

Philippe Martin à Saint-Avertin

Laurence et Patrice Chartier à Saint-Pierre-des-Corps

Nicolas Léger, Esprit Caco, Philippe Desbois et La Coquinière à Tours

Les Blés de Demain à Veigné

Philippe Huvet à Vernou-sur-Brenne