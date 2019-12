Grève Fil Bleu : le tram ne circulera pas du tout dimanche 8 décembre

Et les bus seulement de 13h30 à 20h30.

Un mouvement social pour de meilleures conditions de travail débute ce samedi 7 décembre chez Fil Bleu et il s'annonce particulièrement suivi avec 80% de conducteurs en grève pour le 1er jour du mouvement selon la CGT. Conséquence, comme nous l'expliquions dès jeudi, le tram circulera seulement de 13h à 21h toutes les 15 minutes et sera remplacé par des bus Plan B le matin de 7h à 13h. Pour les lignes de bus, comptez un passage toutes les 15 à 40 minutes de 7h à 20h pour les axes principaux (2, 3, 4, 5) et des bus au compte-goutte sur les autres lignes, voire rien du tout. Fil Bleu assure néanmoins que "toutes les communes de la Métropole seront desservies." Ainsi, la ligne 30 annoncée dans un premier temps comme coupée circulera via un taxi-bus.

Le mouvement initié par les syndicats de Fil Bleu est reconductible jusqu'au 1er janvier et d'ores et déjà on sait qu'il se poursuivra dimanche et lundi.

Ce vendredi, l'entreprise Keolis qui gère le réseau a communique les prévisions de trafic pour dimanche et en voici un résumé :

Pas un seul tramway de la journée

Des bus Plan B remplaceront le tram de Vaucanson à Joué toutes les 20 minutes de 13h30 à 20h30

Quelques lignes de bus circuleront l'après-midi, mais rien avant 13h30 et rien non plus en soirée (un bus 2, 3, 4 et 5 toutes les 30 minutes, seulement 5 courses de la ligne 50, 4 dans chaque sens dans la 14...),

Les infos détaillées sont disponibles sur www.filbleu.fr. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 600 408 de 10h à 17h ce samedi et ce dimanche.

Pour la journée, les prévisions de trafic seront connues samedi après-midi. Le mouvement prendra une forme différente avec des appels à la grève sur des créneaux de 55 minutes le matin (6h30-9h30), l'après-midi (16h-19h) et le soir (20h-23h).