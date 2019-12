[Photos du jour] Un 2e rassemblement tourangeau contre la réforme des retraites

Et ce ne sera pas le dernier.

Jeudi 5 décembre plus de 10 000 personnes défilaient dans les rues de Tours pour dénoncer la réforme des retraites. Un appel à manifester doublé d’un appel à la grève. Pour certaines professions, le préavis était reconductible. Ainsi ce vendredi, les cheminots du Centre-Val de Loire sont toujours très mobilisés, et plusieurs enseignants également absents des classes.

Pour marquer une fois de plus leur opposition au projet de retraites à points du gouvernement, les syndicats avaient appelé à un rassemblement devant la gare de Tours à la mi-journée. On y a croisé environ 150-200 personnes : profs et cheminots mais aussi des étudiants, des professionnels de santé, une infirmière scolaire, des sympathisants du mouvement des Gilets Jaunes… Du monde venu de Tours, Chinon ou Montbazon. Une manifestation statique entre deux assemblées générales pour décider des suites à donner au mouvement la semaine prochaine.

On sait déjà qu’une manifestation est programmée ce samedi à 14h en centre-ville de Tours. La grève à la SNCF est reconduite jusqu’en début de semaine prochaine. Les enseignants devraient retourner dans leurs établissements lundi avant de reprendre le mouvement pour la journée de mardi où de nouvelles manifestations sont envisagées à l’échelle nationale De son côté le gouvernement envisage des annonces la semaine prochaine. Le 1er ministre Edouard Philippe doit s’exprimer ce vendredi après-midi pour en préciser le calendrier.