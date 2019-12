La Maison des Associations de Tours, comment ça marche ?

Elle est située au Sanitas, dans un ancien collège.

Si vous avez vos habitudes Place Plumereau, vous avez déjà dû y voir une enseigne siglée Maison des Associations, côté nord. Aujourd’hui c’est l’annexe d’un bar. Une ville de 135 000 habitants qui n’a pas de grand lieu dédié à ses forces vives de bénévoles ? Gros manque. Surtout que les dernières années ont été marquées par une polémique sur les tarifs de locations de salles pour les structures associatives, revalorisés lorsque Serge Babary était encore maire.

La municipalité actuelle dirigée par Christophe Bouchet tente de donner le signal inverse avec cette fois l’ouverture d’un vaste lieu entièrement dédié à la vie associative. Pour cela, la mairie investit les locaux de l’ancien collège Pasteur du Sanitas où on trouve déjà la Maison de la Réussite et l’association Médiation et Parentalité. Le tout à 5 minutes à pied de la Place Saint-Paul, et à peu près autant de l’Avenue de Grammont avec l’arrêt Charcot du tram. Pas trop difficile d’accès, donc.

Quand elle sera terminée, cette Maison des Associations XXL s’étendra sur trois étages. Pour cela il faudra attendre l’horizon 2021-2022. Mais la première partie est déjà opérationnelle, au rez-de-chaussée. Selon la ville, les outils que l’on y trouve sont le fruit d’un échange avec les différentes structures associatives tourangelles, dont 350 qui ont participé à une réunion publique en juin dernier. Concrètement, on peut y rencontrer les 5 agents du service Vie Associative qui ont migré du Centre de Vie du Sanitas vers l’ex-collège Pasteur. 5 salles de réunion et d’activités de 23 à 49m² sont louables à l’heure jusqu’à 23h les soirs de semaine (dont 2 avec vidéoprojecteur, les plus grandes), ou encore un mur de 60 boîtes aux lettres qui offre une adresse aux associations qui en ont besoin (coût : 20€ l’année).

Côté pratique, la mairie va organiser des soirées mensuelles pour aider les associations dans leur vie quotidienne (infos à l’accueil sur place ou sur le site de la ville) ; les agents sur place pourront aussi donner des conseils pratiques. 6 postes informatiques sont à disposition. Et des expositions peuvent être organisées dans les couloirs.

LE BONUS :

L’annuaire des associations longtemps réclamé s’apprête à faire peau neuve sur le site de la ville de Tours en recensant toutes les structures, et non plus seulement celles des secteurs du sport et de la culture. La nouvelle interface est promise plus intuitive dotée notamment d’un agenda des activités. Pour y être référencé il suffira de faire la démarche en ligne ou à l’accueil de la Maison des Associations. A terme, les demandes de salles ou de subventions pourront également être réalisées via Internet.

A Louis Pasteur, les travaux du rez-de-chaussée sont donc achevés mais ceux des étages doivent se poursuivre, avec le projet d’installation d’un ascenseur et d’un escalier sur l’extérieur pour y accéder, et rejoindre aussi les locaux de Médiation et Parentalité. Surtout, il va falloir s’occuper du désamiantage des locaux ce qui entraînera un confinement total du bâtiment pendant 10 semaines au cours de l’année 2020.

Chiffré à plus de 3 millions d’€, inspiré d’autres villes comme Dijon, Bourges ou Orléans, l’ensemble du projet prévoit 14 salles et bureaux à utiliser selon un planning prédéfini, 10 bureaux privatifs ou partagés pour des associations résidentes et un espace dit « pépinière » pour accompagner de nouveaux projets. L’argent du financement vient de la Ville, de la Région et de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 le lundi / 8h45-12h30 / 13h30-18h30 du mardi au vendredi / 8h45-12h30 le samedi.