Marchés de Noël, érotisme, Alex Vizorek… Les événements incontournables du week-end en Indre-et-Loire

Beaucoup de sport, aussi.

Les températures remontent ce week-end en Indre-et-Loire, mais le temps va devenir plus variable, plus arrosé aussi. En plus on nous annonce une grève Fil Bleu dans l’agglo tourangelle… Allez ! On ne se laisse pas abattre car de très, très nombreux événements sont prévus dans tout le département. Comme chaque vendredi on vous a sélectionnés les meilleurs…

On vous a déjà parlé des deux grandes manifestations solidaires du week-end :

Marché de Noël géant…

Samedi et dimanche, le Domaine de Cangé de Saint-Avertin accueille comme chaque année le marché de Noël de la commune, l’un des plus grands d’Indre-et-Loire avec une bonne centaine d’exposantes et d’exposants, donc autant d’idées cadeaux potentielles. Pour manger ou boire, marrons, vin chaud et huîtres… Le Père Noël ne sera jamais bien loin tout comme les chiens de sauvetage pour transporter les enfants sur leurs traîneaux. Dimanche ils pourront sculpter des ballons dès 11h avant un lâcher de ballons à 17h30. Les deux jours ouverture à 10h30, fermeture à 20h samedi.

Pendant ce temps à Chambray…

Autre marché de Noël aux Perriers samedi de 10h à 18h au centre commercial avec artisanat, restauration, jeux et maquillage.

Et à St Cyr…

Marché de Noël au Manoir de la Tour, samedi de 11h à 20h et dimanche de 10h à 18h30.

Le retour des œuvres érotiques…

Chaque année, la galerie La Boîte Noire de la Rue du Grand Marché à Tours organise une exposition de petits formats érotiques pendant tout le mois de décembre. Vernissage ce vendredi soir à partir de 18h et on vous conseille vivement d’y passer

Autre expo…

Depuis ce jeudi soir Rue de la Scellerie, la Galerie Olivier Rousseau expose plusieurs artistes sous le thème Majesté(s). Une exposition qui réunit peinture, dessin, gravure, céramique jusqu’au 18 janvier 2020.

L’un des hommes les plus drôles du moment…

Alex Vizorek vient au Vinci dimanche 8 décembre à 18h. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse.

Sport…

Ce vendredi soir, choc à Monconseil : les basketteurs de l’UTBM reçoivent Angers, le leader de leur poule de Nationale 1. C’est à 20h et ça s’annonce bouillant.

Ce samedi, le Tours FC va tenter de poursuivre l’aventure en Coupe de France face au Club Franciscain venu de Martinique. L’affiche devrait attirer bon nombre de supporters antillais. Il est conseillé de réserver vos billets en amont, notamment ce vendredi de 14h30 à 17h à la billetterie du stade ou dès 13h le jour J sachant que le coup d’envoi est à 15h.

En volley, Tours reçoit Montpellier ce samedi à 19h30 à Grenon dans le cadre du championnat de Ligue A. Les hockeyeurs de Montpellier seront juste à côté, à la Patinoire, pour affronter les Remparts en D1. D’ailleurs dimanche après-midi les joueurs des Remparts sont attendus à la Patinoire de Noël Place Anatole France pour un après-midis dédicace. Un concours de DJ est organisé au même endroit ce vendredi dès 19h.