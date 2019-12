Grève Fil Bleu : réseau très perturbé samedi 7 décembre, aucun tram avant 13h

Il sera remplacé par des bus Plan B.

Ce jeudi 5 décembre, les salariés de Fil Bleu étaient appelés à la grève contre la réforme des retraites dans le cadre d'un mouvement national. Si les cheminots ont choisi de se mobiliser de façon reconductible pour forcer le gouvernement à changer de projet, les syndicats représentant les salariés du réseau de transports en commun de l'agglo tourangelle n'ont pas fait ce choix. En fait ils ont un autre combat, qui les concerne de façon plus immédiate : une mobilisation dans le but d'améliorer leurs conditions de travail.

Ainsi, un préavis de grève reconductible a été déposé à partir de ce samedi 7 décembre et jusqu'au 1er janvier 2020. La grève se fera sur des périodes de 24h les samedis, dimanches, jours fériés (25 décembre et 1er janvier) ainsi que les mardis 24 et 31 décembre. Des débrayages de 55 minutes perturberont le réseau bus et tram de 6h30 à 9h30, et de 16h à 23h du lundi au vendredi.

Pour la grève contre la réforme des retraites, la direction a réussi à maintenir un trafic normal sur le tram et plutôt conséquent pour les bus avec notamment un passage toutes les 15 minutes pour les lignes fortes. Ce sera complètement autre chose ce samedi 7 décembre. Voici donc ce qui est annoncé :

Aucun tram avant 13h mais des bus Plan B toutes les 30 minutes à partir de 7h

Un tram toutes les 15 minutes de 13h à 21h

Zéro tram et zéro bus plan B avant 7h et après 21h

Pour les bus :

Un bus toutes les 15 à 40 minutes sur les lignes 2, 3, 4 et 5

Service "dégradé" pour les lignes 10 à 18

Service "fortement réduit" pour les lignes 31 à 57

Rien du tout pour la ligne 30, les lignes Citadine et les lignes 60 à 76

Les horaires détailllés seront bientôt disponibles sur www.filbleu.fr. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 600 408. Les prévisions pour dimanche seront connues dans l'après-midi de vendredi. Des négociations sont en cours entre direction et syndicats.