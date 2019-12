StorieTouraine, 05/12/19 – Un (petit) pic de pollution en Indre-et-Loire ; Lourde défaite du TVB en Ligue des Champions ; Tryo à Montlouis le 16 janvier…

Et le Tours FC déclaré vainqueur d’un match sur tapis vert.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

------------

Qualité de l’air médiocre…

Selon Lig’Air qui mesure la pollution en Centre-Val de Loire, l’indice de qualité de l’air est de 7/10 ce jeudi en Touraine ce qui doit inciter à réduire sa vitesse et les efforts physiques pour les personnes qui ont des difficultés à respirer. Néanmoins la situation doit s’améliorer dès vendredi.

Municipales à Amboise…

Thierry Boutard annonce sa candidature pour les élections de 2020 dont le 1er tour est prévu le 15 mars. Il était déjà candidat en 2014. « C’est un projet municipal pragmatique, volontaire et réaliste que Thierry BOUTARD et son équipe coconstruisent avec les habitants. Dans cette démarche sincère, l’équipe « Ensemble, agissons pour Amboise ! » ira à la rencontre des Amboisiens pour que la concertation sur le projet municipal soit une chance pour notre ville » indique son équipe dans un communiqué.

Distinction…

Voici les dernières personnalités tourangelles nommées dans l’Ordre National du Mérite :

Au grade d’officier : M. Bernard Garbet, ancien chef d’une entreprise du bâtiment

Au grade de chevalier : M. Philippe Baron, avocat au barreau de Tours, M. Gérard Bobier, Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire et Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire, M. Henri Frémont, Président de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Mme Florence De Mieulle -Méa, Directrice Générale adjointe de l’Institut Français du cheval et de l’équitation.

Le bilan de la Banque Alimentaire…

Comme en 2018, la collecte de la Banque Alimentaire d’Indre-et-Loire a permis de récolter plus de 120 tonnes de produits à redistribuer aux plus démunis grâce à la mobilisation de 1 500 bénévoles entre le 29 novembre et le 1er décembre. C’est l’équivalent de 250 000 repas pour l’association caritative. Elle répartira ces dons entre 57 associations et Centres Communaux d’Action Sociale à travers le département.

La lourde défaite du TVB…

Les volleyeurs tourangeaux débutaient leur saison en Ligue des Champions chez les Polonais de Varsovie ce mercredi soir. Ils ont été très en dessous de leurs adversaires, et battus 3-0. De quoi compliquer leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale car leur groupe est très relevé. Prochain adversaire européen mercredi 11 à Grenon… et ce sera l’ogre italien Pérouse.

Le TFC gagne sur tapis vert contre Montargis…

Le week-end dernier Tours a été battu 2-1 par Montargis dans le cadre du championnat de National 3. Mais le club du Loiret avait aligné un joueur suspendu. Donc la Ligue du Centre-Val de Loire a annulé le résultat du match en considérant que les Ciel & Noir l’avaient emporté 3-0. Un point a également été retiré aux Montargois. De quoi permettre au TFC de conserver son invincibilité depuis le début de la saison et surtout d’accroître son avance en tête de la poule régionale.

Tryo à Montlouis…

Le groupe annonce une date à l’Espace Ligéria le 16 janvier 2020. Objectif : soutenir le festival Autrement Dit qui a subi un lourd déficit lors de sa seconde édition cette année. L’événement de soutien aux personnes en situation de handicap est depuis en grande difficulté. Ce concert doit donc lui permettre de récolter des fonds. Réservations par ici