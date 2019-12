[A chaud] 5 décembre : 10 000 manifestants à Tours

Très, très grosse mobilisation...

Le mouvement de grève du 05 décembre s'annonçait gros, il l'a été. A Tours, la manifestation prévue à 10h du matin au départ de la place de la Liberté a ainsi été une réussite pour les syndicats. Dès 9h30, la place accueillait déjà son lot de manifestants. Dans les rues proches, les trottoirs étaient bien remplis de personnes convergeant également vers le cortège. De quoi annoncer un gros rassemblement.

Et ce fut le cas avec 10 000 manifestants annoncés selon les syndicats et la Préfecture. Dans le cortège, de nombreuses professions étaient réunies : des cheminots aux services publics, de l'éducation nationale à la SKF, les habituels, mais aussi les archéologues, des salariés du privé en nombre et beaucoup de manifestants nouveaux et d'autres qui n'avaient pas manifesté depuis de nombreuses années. Quelques Gilets Jaunes également avec une pancarte "Occupe Jean Jau".

Parmi les revendications : la lutte contre la réforme des retraites forcément, c'est ce qui a fait descendre tout ce monde dans la rue, mais aussi le pouvoir d'achat, la question climatique également pas oubliée.

Un rassemblement général donc, pour une manifestation d'une envergure que l'on avait plus vue depuis de nombreuses années à Tours. Reste à savoir, quelle suite sera donnée à cette manifestation. Les syndicats se réunissaient en Assemblée Générale en début d'après-midi pour étudier la question... Par ailleurs, la Préfecture indique que la cérémonie prévue à 15h en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est annulée en raison des actions revendicatives de la journée. Elle devait se dérouler Place Anatole France.

Mathieu Giua