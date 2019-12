[L’asso du moment] Papiers cadeaux et réveillon partagé : le Secours Populaire 37 sur tous les fronts pour les fêtes

L’association a besoin de dons et de bénévoles.

En France les fêtes de fin d’année sont célébrées par de très nombreuses familles, mais celles qui manquent de moyens ont parfois du mal à s’offrir de beaux moments et à faire plaisir à leurs enfants. En Indre-et-Loire, le Secours Populaire se mobilise donc avec une série d’actions : un Réveillon Partagé ouvert à tout le monde le 31 décembre dans le quartier Tonnelé, des distributions de jouets, des colis de nourriture ou encore des distributions de jouets. 250 enfants seront également invités ce dimanche pour une fête de fin d’année au Parc Expo.

Pour financer tout cela, l’association caritative a besoin de bénévoles et de dons car seuls 12% de son budget sont apportés par des subventions. Etat des lieux avec sa directrice adjointe à Tours, Fanny Langlade.

En quoi la période des fêtes est un moment important pour vous ?

C’est très intense car nous avons beaucoup d’actions sur une courte période. A la fois solidaires et pour récolter des fonds. A cette période, on observe énormément d’exclusions car les fêtes de Noël sont le symbole de rassemblements familials, amicaux… Quand on est isolé.e, quand on a du mal à se déplacer, c’est compliqué de trouver des lieux de fête. Alors on est là pour créer des souvenirs ou des liens. Par exemple au réveillon partagé de Tours qui rassemble une petite centaine de personnes le 31 décembre il n’y a que des bénévoles. Pas des bénéficiaires d’un côté et des bénévoles de l’autre.

Qui vient à ce réveillon ?

Tout type de personnes, de tout le département : Tours, La Riche, Montlouis, Château-Renault… Des personnes seules, des jeunes… Ce soir-là tout le monde veut donner de son temps de façon symbolique. Par exemple, l’an dernier, un participant nous a trouvé des bouteilles de vin.

Comment ça s’organise ?

Pour que tout se passe bien, on organise une réunion quelques jours avant pour savoir qui fait quoi, on s’occupe aussi de prévoir les covoiturages pour venir ou repartir. Au final une vingtaine de bénévoles s’impliquent dans l’organisation. Pendant la soirée, l’ambiance est très conviviale avec de la musique, peut-être des jeux de lumière… C’est parfois un peu la bagarre pour choisir les chansons mais ça se fait bien. L’an dernier des bénévoles ont amené un cadre pour se prendre en photo.

Autres actions à cette période, vos initiatives en faveur des enfants…

Depuis 2017, nous insistons auprès de nos partenaires pour obtenir des dons de jouets neufs. Pour un enfant qui connait l’exclusion c’est la double peine d’avoir un jouet d’occasion. Même propre, même très beau. Cette année nous allons également les emballer d’un papier transparent car on a fait l’expérience : le fait de déballer un jouet neuf décuple le plaisir des enfants.

Ce dimanche 7 décembre vous participez aussi à l’Arbre de Noël du Parc des Expositions de Tours. Comment ça va se passer ?

C’est une manifestation organisée par un collectif de comités d’entreprises, piloté par l’association VLCT. Ils invitent des enfants du Secours Populaire à tarif réduit. 3 cars emmèneront 250 enfants profiter des manèges, des initiations sportives ou des structures gonflables. Nous tiendrons également le vestiaire pendant deux jours pour financer nos actions et nous recherchons des bénévoles pour le tenir sur des créneaux de 2h.

Nous allons également voir le Secours Populaire 37 dans plein de magasins…

Des commerces ont mis en place des tirelires à l’effigie de l’association. Un partenariat avec des étudiants de l’ATEC. Et bien sûr nous renouvelons notre opération « papiers cadeaux » dans différents centres commerciaux comme la Galerie Nationale à Tours. Chaque année nous récoltons environ 10 000€ et pour ça les bénévoles ne comptent pas leurs heures ! C’est aussi un moyen de recruter des bénévoles et faire connaître nos actions. Tous les ans nous avons nos fidèles : des parents et les enfants qui grandissent à côté… Des jeunes, des moins jeunes…

Pour tout savoir sur le Secours Populaire d’Indre-et-Loire et l’aider, direction www.spf37.org