Election de la plus belle sculpture de Tours : voici vos 4 œuvres préférées

Mais le challenge n’est pas terminé.

La ville de Tours a récemment inauguré une œuvre du sculpteur Nicolas Milhé dans le Jardin de la Préfecture de Tours : 5 statues représentant des personnages de La Comédie Humaine de Balzac avec une vision moderne. Il s’agit donc des sculptures les plus récentes de la commune et on a trouvé que c’était une bonne occasion d’organiser une compétition symbolique entre les différentes statues et sculptures présentes dans les rues. Vous avez été plusieurs centaines à vous exprimer dans notre sondage, constatant aussi dans les commentaires que nombre de monuments avaient besoin d’un bon nettoyage.

Il est temps de vous dévoiler vos 4 œuvres préférées (sans classement) :

Le Monstre Place du Grand Marché

Le Monument aux morts américains Place Anatole France

Les Mystères douloureux dans le Parc Mirabeau

Le Rhinocéros de la Gare de Tours

Nous faisons encore appel à vous via les réseaux sociaux d’Info Tours pour déterminer les deux sculptures qui méritent d’aller en finale, puis votre œuvre préférée. Encore une semaine de suspense !