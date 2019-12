Tours, Véretz, Neuillé-Pont-Pierre… Le best of du Téléthon 2019 en Indre-et-Loire

Plus de 300 événements organisés dans le département.

C’est toujours début décembre : un week-end de mise en avant des maladies rares doublé d’une grande récolte de fonds pour soutenir les personnes qui en son atteintes via des actions concrètes ou un financement de la recherche. En 2019 le Téléthon prépare sa 33e édition. Rien qu’en Touraine, plus de 700 000€ de dons sont récoltés chaque année, plus de 250 000€ sur les différents événements organisés au fil du département. Vendredi, samedi et dimanche, des centaines de bénévoles vont s’activer dans un grand nombre de communes. La délégation départementale de l’AFM recense environ 300 animations… Difficile de tout liste alors on vous propose un best of

1 – Un Village Téléthon à Neuillé-Pont-Pierre :

La ville de la Communauté de Communes Gâtine-Choisille-Pays de Racan a été choisie comme ambassadrice de l’édition 2019 du Téléthon départemental. Les bénévoles emmenés par Julie Lebas y proposeront donc une large série d’animations allant du marché de producteurs au tournoi de pétanque. Mais aussi : course d’obstacles, atelier coiffure et maquillage, initiation au body karaté. Dans la série insolite : concours de dictée ou initiation à la danse voltige. Un village sera installé au centre de la commune avec point restauration.

Une équipe de 15 coureurs Noviliaciens se prépare depuis quelques mois pour relier les 19 communes de la communauté de commune. L'objectif est de récupérer des promesses de dons dans chaque ville étape. Pour réaliser ce défi, 3 équipes de 5 coureurs vont se relayer de village en village pour un parcours de 128km au total. Pour respecter le thème national de la hauteur, les pompiers seront mobilisés pour faire monter petits et grands sur leur échelle.

2 – Amboise :

Atelier couture vendredi de 14h à 17h au 122 bis Rue Victor Hugo.

Sensibilisation aux gestes de 1er secours par les jeunes sapeurs-pompiers samedi de 9h à 19h30 au Leclerc

3 – Azay-le-Rideau :

Vente de coussins samedi au Carrefour Market

4 – Ballan-Miré :

Loto dès 20h au Gymnase Lenglen vendredi et le lendemain présence du Père Noël au même endroit de 10h30 à 17h30. Compte de Noël à 16h30

5 – Bléré :

Marché de Noël, spectacle de bulles, fanfare en déambulation dans la journée de samedi en centre-ville. Projection du Roi Lion à 14h30 à la salle des fêtes. Place Charles Bidault à 16h30 représentation des classes d’instruments à vent de l’Ecole de Musique d’Amboise et de Bléré et des cuivres de l’école de musique de Bléré.

6 – Bourgueil :

Tournoi de hockey samedi de 9h à 20h à la patinoire

7 – Chambray-lès-Tours :

Tournoi de badminton y compris pour les débutants au gymnase Danguillaume vendredi de 19h30 à 22h30.

8 – Chinon :

Le 7 décembre, le Smictom vous propose d’apporter vos plus gros sacs (100 litres maxi) de Textile, Linge et Chaussures directement dans les locaux du SMICTOM place Jeanne d’Arc à Chinon

9 – Cléré-les-Pins :

10h-17h samedi : balades en Alpine au départ de la Rue des Pins

Les pompiers organisent une démonstration de sauvetage, une initiation aux premiers secours et vos enfants pourront se faire prendre en photo dans les camions de pompiers samedi de 10h à 15h Place de la Mairie et cour de l’école. Et course du muscle sur le terrain de sport de l’école.

10 – Fondettes :

Interclubs de judo. Plus de 200 enfants sont attendus. Buvette et restauration sur place. Dimanche de 8h à 18h au dojo communautaire

11 – Joué-lès-Tours :

Tournoi de hand fauteuil au gymnase Matarazzo vendredi dès 18h

Pot au feu dansant dès 20h salle Jacques Brel

Samedi baptême de voiture rallye de 10h à 19h30 Zone de la Flottière

De 114h à 18h concours de belote au centre social du Morier et le lendemain à 8h30 au même endroit départ de randonnées.

12 – Langeais :

Morbiflette à 19h30 samedi à la salle des fêtes

13 – Monnaie :

Démonstration et tournoi de boule de fort samedi sur le terrain de la commune

14 – Montlouis-sur-Loire :

Défi des pompiers sur 24h et un parcours de 5km avec un départ toutes les 30 minutes. 5€ par adulte. RDV au complexe Léo Lagrange

Motobike animé par le moto club AM Montlouis en face du complexe Léo Lagrange. 5 euros les 10 minutes.

15 – Pernay :

Vente de fleurs au profit du Téléthon tout le week-end sur la place et 4h de corde à sauter samedi dès 10h30 + expo de vieilles voitures et voitures de luxe, initiations au MMA ou balades à poney Place des Petits Près. Initiation aux échecs à la salle des fêtes

16 – Pocé-sur-Cisse :

Dimanche au gymnase les 7 heures de foot en salle. 4 joueurs et un gardien. Entrée gratuite pour les visiteurs. Matin : Matchs enfants, après-midi matchs en famille, petite salle aménagée pour échange et convivialité. Buvette et restauration : sandwich, croque-monsieur, crêpe, gâteau maison, boisson.

17 – Saint-Avertin :

Vendredi aux Granges Galland ateliers collectifs d’hypnose permettant de s’approprier des outils de bien-être : gestion des émotions, du stress, micro-sieste, de restauration d’énergie : comment retrouver de l’énergie au cours de la journée, de faire de l’hypnose ludique. Tarif : 5€/Adulte et enfant de plus de 12 ans. 2€ pour les moins de 12 ans

Samedi loto à 15h au 2 Avenue Nelson Mandela

18 – Savigné-sur-Lathan :

Les élèves volontaires du Collège Bernard de Fontenelle vont trouver des parrains qui vont s’engager à leur verser une certaine somme d’argent pour 15 Burpees réalisés. Le nombre de parrainage est illimité. Le vendredi 6 décembre, à partir de 18h, les élèves viendront au gymnase du Collège pour réaliser un maximum de Burpees en une heure. Un juge comptabilisera le nombre réalisé. Une fois l’effort terminé, l’élève annoncera le résultat à ses parrains qui lui donneront la somme correspondante. Une buvette sera également tenue lors de cette soirée festive.

19 – Tours :

Pêche à la carpe tout le week-end au Lac de la Bergeonnerie

Les P’tits bouchons’ tiennent un stand de tri et récupération de bouchons samedi Place Jean Jaurès

Samedi, le camion grue Polyservice sera Place Jean Jaurès, devant la maire de Tours. Dès 10h séances de descentes contre un don pour le Téléthon de 10€ minimum. A partir de 14h une descente sur corde pour plusieurs volontaires en situation de handicap, puis descentes du public. La manifestation se terminera à 18h30 avec un panorama illuminé par les décorations de Noël.

A 18h samedi concert de rap du groupe L’Cartel au 60 Avenue de la République

20 – Vallères :

Série de 15 plateaux de Balltrap, fosse ou parcours de chasse. 5€ les 25 cartouches. Buffet et bar Rue des Blanchetières

21 – Véretz :

Concours de Questions pour un Champion dans les mêmes conditions qu’à la télé samedi de 15h à 18h à la maison des Associations. A 20h30 Loto Salle Eugène Bizeau. Bourse aux livres dès 10h le dimanche au même endroit. Et footing en famille dans les rues au départ de la salle, pendant 2h jusqu’à midi. Grand marché de Noël.