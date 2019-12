StorieTouraine, 04/12/19 – 2 Gilets Jaunes condamnés après l’épisode du Fouquet’s ; 93 postes supprimés chez SES ; Le TVB attaque la Ligue des Champions…

Et un procès du Général de Gaulle à Tours.

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi :

----------

Condamnation pour deux Gilets Jaunes tourangeaux…

Ambre et Franck – 30 et 43 ans – ont comparu devant la justice à Paris pour des faits qui se sont déroulés en mars sur les Champs Elysées à paris. Ce couple de Montlouis participait à un rassemblement national de Gilets Jaunes et il est accusé d’avoir volé des objets du Fouquet’s après le saccage du célèbre restaurant chic au cours de la journée. Ils ont été repérés par les forces de l’ordre après le partage de photos sur Facebook. Eux disent qu’on leur a donné l’autorisation de repartir avec ce tabouret et de la vaisselle. Finalement la justice les condamne ce mercredi à 1 mois de prison avec sursis et 1€ de dommages et intérêts. Le parquet avait requis 4 mois avec sursis et 70h de travail d’intérêt général.

Formations des forces de l’ordre en janvier…

La préfète d’Indre-et-Loire a tiré le bilan de la concertation locale menée dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Dès janvier les gendarmes et policiers habilités à prendre des plaintes seront fermés pour mieux prendre en charge les victimes qui se plaignent régulièrement d’un mauvais accueil. Ce cursus durera deux jours et sera obligatoire. Il devrait au moins s’étaler sur 6 mois avec notamment du temps passé avec une spécialiste de l’institut médico-légal du CHU de Tours.

Coup dur chez SES…

Il s’agit d’une entreprise de signalisation routière et elle s’apprête à réduire fortement ses effectifs tourangeaux avec 93 suppressions de postes. Le site de tours est appelé à fermer, seuls les locaux de Chambourg-sur-Indre seront préservés dans le département. Une annonce redoutée par les salariés qui se sont rassemblés devant la société ce mercredi. Les syndicats comptent désormais se mobiliser pour améliorer les conditions du plan social prévu par la direction… Une direction par ailleurs très critiquée pour ses choix de gestion.

Une grève qui peut durer dans l’éducation ?

Ce jeudi grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec 0 train en gare de Tours, quelques départs à St-Pierre-des-Corps et un trafic bus perturbé pour le réseau Fil Bleu. De nombreuses écoles seront fermées et pourraient le rester vendredi, notamment sur la commune de Joué-lès-Tours. Les enseignants sont appelés à participer à une AG aux Tanneurs à 14h après la manifestation afin de déterminer les suites à donner au mouvement. Le défilé intersyndical partira lui à 10h de la Place de la Liberté.

Le Tours Volley Ball en Pologne…

Les champions de France vont défier Varsovie pour leur 1er match de la saison en Ligue des Champions, avec l’objectif de gagner pour prendre un bon départ. Leur ambition c’est de se qualifier pour les quarts de finale dans un groupe très difficile. La semaine prochaine les Italiens de Pérouse sont attendus à Grenon. Une retransmission du match est prévue à 19h aux Trois Rois.

Le procès du Général de Gaulle à Tours…

Après avoir condamnée Cersei Lannister, acquitté Coluche et jugé La Mort, le tribunal des étudiants de Tours Eloquence revient pour le grand procès du Général de Gaulle ! Le procès fictif du Général de Gaulle aura lieu ce mercredi 4 décembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Tours, dans la salle des mariages. Organisé par l'association étudiante Tours Eloquence, qui promeut les arts oratoires sous toutes leurs formes, il fera témoigner de nombreux personnages historiques. Ce procès sera intégralement joué par les étudiants de la faculté de droit de Tours.