Pas de train à Tours le 5 décembre ? On vous liste les alternatives

Et on vous donne les prix.

La SNCF annonce une journée noire ce jeudi 5 décembre pour la grande journée de grève contre la réforme des retraites. Une quinzaine de trains et une trentaine de bus seront en circulation pour l’ensemble de la région contre 400 trains un jour normal. Aucun train ne partira ni n’arrivera en gare de Tours, il y aura seulement un peu de trafic à Saint-Pierre-des-Corps dont 1 aller-retour vers Paris Montparnasse, 4 allers-retours vers Les Aubrais près d’Orléans, 2 pour Paris Austerlitz. Des trains qui seront très probablement bondés et prévus uniquement aux heures de pointe.

Si vous devez vraiment voyager jeudi, quelles alternatives ? La SNCF prévoit quelques bus vers Loches, Chinon ou Vierzon. Mais là-encore les places manqueront. La compagnie conseille clairement à ses clients qui doivent absolument voyager de privilégier le covoiturage ou les cars longue distance privés. Allons-voir ce qu’on y trouve…

D’abord le covoiturage… On a regardé ce mardi soir sur le site le plus connu : rien pour Tours-Loches, 2 trajets pour Chinon autour de 5€ (mais le soir), une trentaine vers Saumur à partir de 5€, une quarantaine pour Le Mans autour de 7€50, une vingtaine pour Blois à 6€ en moyenne, plus de 70 pour Orléans, 30 vers Bordeaux, 40 en direction de la capitale. Ce qui fait quand même une offre conséquente. Les prix sont eux comparables à ce qu’on trouve toute l’année. Attention les conductrices et conducteurs ne partent pas forcément du centre de Tours, et déposent parfois en périphérie de la destination demandée.

Pour les bus longue distance, il y a deux compagnies qui desservent la gare routière des Peupliers Rue Edouard Vaillant. Mardi soir Flixbus ne proposait plus que 3 départs pour Paris jeudi entre 9 et 45€, 8 départs et un complet pour Blablabus de 12 à 38€. Le mouvement étant amené à durer au moins tout le week-end, on a regardé les horaires et tarifs : 8 Flixbus vendredi, samedi et dimanche de 9 à 45€, une dizaine de Blablabus par jour dont 3 à 4 complets à chaque fois. Les tarifs débutent à 12 et atteignent 40€. Pour Orléans, certains trajets sont aussi complets et le coût du billet va de 5… à 25€ selon l’horaire et la compagnie.