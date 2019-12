[Faut y aller] Cette année les Pères Noël motards roulent pour Andréa, 12 ans, qui ne peut pas marcher

L’événement a lieu dimanche 8 décembre.

Une marée de Pères Noël qui part de St-Cyr-sur-Loire, qui traverse les petites routes de Touraine et qui termine en plein centre-ville de Tours avant la nuit… Chaque année l’événement plait autant à ceux qui y participent qu’à ceux qui le voient passer. Les Pères Noël motards c’est entre 800 et 1 000 personnes casquées qui roulent pour soutenir une association caritative. Chaque année une cause différente. Pour 2019, Les Rêves d’Andréa, du nom d’une adolescente qui vit à Lignières-de-Touraine. La structure qui rassemble une demi-douzaine de bénévoles est active depuis environ un an, avec déjà plusieurs actions à son actif. Rencontre avec son président, Sébastien Pottier.

Parlons d’abord d’Andréa : qui est-elle ? Comment va-t-elle ?

Andréa va avoir 12 ans en janvier. Née avec deux mois d’avance, elle a manqué d’oxygène à la naissance et au bout de quelques mois elle a eu une forme rare de crise d’épilepsie qui a créé d’autres lésions. C’est pour cela qu’elle ne pourra jamais marcher. Elle est scolarisée à l’IME Charlemagne de Ballan-Miré et va très bien, avec un sourire formidable. D’ailleurs les gens voient souvent ça avant son fauteuil ce qui est une très bonne nouvelle.

Quelle est l’ambition de votre association ?

Récolter des fonds afin de financer l’équipement d’un véhicule. Pour l’instant elle est dans une coquille qui ressemble à un siège auto ce qui oblige à des manipulations entre le fauteuil et la voiture et c’est compliqué pour une petite fille qui fait plus de 30kg. L’avantage d’un véhicule adapté où le fauteuil roulant est placé à l’arrière c’est qu’il n’y aura plus de manipulation. C’est le premier grand besoin. Ensuite, il faudra sûrement acquérir des équipements pour la maison qui n’est pas adaptée à la pathologie d’Andréa. Pour l’instant les parents font avec mais à l’avenir elle aura besoin d’équipements spécifiques.

Comment décririez-vous l’ambiance d’une manifestation comme les Pères Noël motards ?

Chaleureuse ! Les gens viennent pour le côté festif de la moto : les motards sont souvent des personnes au grand cœur. Même les gens qui ne sont pas motards aiment voir tout le monde arriver. C’est vrai que visuellement c’est quelque chose d’impressionnant.

Andréa sera là ?

Elle ne peut pas faire de moto car elle ne tient pas bien assises et a des oreilles sensibles mais elle sera au départ à l’Escale et à l’arrivée à Tours.

Les Pères Noël motards se rassembleront dimanche dès 11h sur le parking de l’Escale à St-Cyr-sur-Loire (avec possibilité de manger sur place). Départ vers 13h-13h30 moyennant une participation minimum d’1€ par casque pour les participantes et participants. Le cortège passera notamment par le marché de Noël de Chanceaux-sur-Choisille avant de rejoindre celui de Tours en fin d’après-midi. En 2018, 6 000€ avaient été récoltés pour Apolline.